In sinergia con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), il gruppo Ferrero ha avviato un innovativo progetto per valorizzare, in abbinamento con Nutella, i pani tradizionali di tutte le regioni italiane, dai più 'famosi' ai meno conosciuti. L'idea alla base dell'iniziativa è proprio quella di ricreare un viaggio gastronomico tra i sapori e le ricette più autentiche del nostro territorio, anche grazie all'aiuto della crema spalmabile più nota al mondo. Il progetto si ricollega alla campagna iniziata nel 2020 in collaborazione con Enit, l'agenzia nazionale del turismo, dal titolo Ti amo Italia, famosa per le iconiche etichette che raffiguravano sui vasetti gli scorci più belli del nostro paese.

La tradizione italiana

Il patrimonio culinario italiano vanta numerosissime eccellenze, ecco che l'iniziativa va a posizionare la propria lente di ingrandimento anche sulla manualità, sulle tecniche, sugli impasti e sugli ingredienti collegati all'arte del pane: "Pane & Nutella - spiega la Ferraro - è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente, ma anche di un vero e proprio mestiere: un'arte che porta alla luce una maestria antica, tante differenze sia tra le diverse tipologie e varietà regionali, ma anche tra i diversi forni e le differenti manualità".

Le iniziative Ferrero

Sul sito ufficiale del gruppo è stato anche realizzato un hub completamente dedicato all'evento: sul portale online è così possibile reperire delle schede specifiche e ben dettagliate suddivise regione per regione e prodotto per prodotto, contenenti aspetti visivi, descrizioni sensoriali, ingredienti e anche suggerimenti per il taglio e la spalmata perfetti.

In futuro verrà anche realizzato uno spot televisivo relativo al progetto, ogni panificatore potrà quindi candidare il proprio prodotto. La collaborazione tra Ferrero e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha come base alcuni valori sui quali si vorrebbe giungere a sensibilizzare il pubblico: la ricerca costante, la spinta all’innovazione, l’esaltazione della diversità, il tutto ispirato ad una visione inclusiva del cibo e della gastronomia in cui ogni tipo di cucina, dalla più semplice e domestica alla più sperimentale e creativa possa trovare spazio.