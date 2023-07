Il pesce pappagallo ha un delizioso sapore delicato, ma non è facile trovarlo all'interno dei mercati italiani. Eppure ne esistono diverse specie, come quello proveniente dalle Mauritius o dalle Seychelles colorato di blu e rosso, oppure quello europeo, caratterizzato da macchie rosse molto evidenti. A prescindere dalla varietà, il pesce pappagallo va cucinato in modo che conservi i suoi splendidi colori e il suo gusto particolare. Negli ultimi anni la gastronomia moderna lo ha rivalutato in particolare per un pubblico di intenditori.

Il pesce pappagallo alla mauriziana è una ricetta semplice di pesce, cotta al forno con l'aggiunta di alloro e e timo: essa è molto semplice da eseguire e fa fare bella figura con i commensali più esigenti.

A questa prelibatezza è ideale abbinare un vino di buona freschezza e sapidità come un bianco Del Collio oppure un Fiano di Avellino: le loro note fruttate esalteranno il gusto della pietanza conferenza freschezza alla bocca.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta e ricca di emozioni.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

Due cucchiai di olio di oliva

Una grossa cipolla a fette sottili

Due spicchi di aglio tritati

Un peperoncino piccante a fettine sottili

Due porri a fettine

Tre foglie di alloro

Qualche rametto di timo

1/4 circa di vino bianco secco

Un pesce pappagallo di circa un kg sventrato e sciacquato

Preparazione

Per prima cosa bisogna preriscaldare il forno a 190 gradi.

Scaldare poi l'olio in una calda pirofila e aggiungere cipolla, aglio, peperoncino e porri: occorre far cuocere per due minuti, mescolando continuamente.

Unire poi due foglie di alloro, il timo e il vino, portare ad ebollizione e lasciare sobbollire per cinque minuti. Infilare nel ventre del pesce il rametto di timo e la foglia di alloro e posarlo sul letto di verdure.

Coprire con un foglio di alluminio. Passare la pirofila in forno e calcolare venti minuti di cottura, controllando ogni tanto che il pesce non si asciughi troppo (eventualmente unire altro vino). Bisogna poi togliere l'alluminio e continuare la ricottura per altri cinque minuti, fino a quando il pesce sarà un po' dorato in superficie.

Occorre togliere infine il pesce dal forno ben caldo e portarlo a tavola con tutta la pirofila, servendo ben caldo.