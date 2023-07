Il pollo al limone cinese è forse una delle ricette più caratteristiche della gastronomia orientale. In questo tipico secondo la cottura a vapore esalta tutti gli elementi del piatto, valorizzando in maniera magistrale le materie prime utilizzate.

La tecnica impiegata per realizzarla proviene direttamente dalla Manciuria e ha origini millenarie. Si narra che fosse utilizzata dai contadini che non potevano permettersi cibi raffinati e di alta classe che invece erano in uso nella corte dell'imperatore. Questa ricetta era consumata in tempo di festa e nelle ricorrenze familiari più diffuse.

Generalmente, dovendo scegliere una bevanda per questa leccornia si potrebbe pensare al tradizionale vino in uso in tutta le province cinesi, ma in realtà può esservi associato anche un elisir italiano come un soave classico: il Trebbiano d'Abruzzo può essere ottima scelta, i tannini morbidi di questo delizioso vino esalteranno il gusto dello zenzero e del limone.

Di questa ricetta ne esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più originale e tradizionale.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 20 - 30 minuti

700 gr di petti di pollo disossati, spellati, e tagliati a tocchetti di 5 centimetri l'uno

1 peperone rosso tagliato a strisce

225 gr di mais dolce pulito

Per la marinata

1/2 dl di succo di limone

1/2 di brodo di pollo

1 cucchiaio di maizena

1 cucchiaio di miele semi -liquido

2 cucchiai di radice di zenzero tagliuzzata

1 cucchiaio di salsa di soia chiara

sale e pepe

1 pezzetto di 5 cm di citronella

1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata

Preparazione

Per prima cosa occorre mescolare insieme gli ingredienti per la marinata.

Poi bisogna mettere in una larga terrina i pezzi di pollo, il peperone e il mais e versarvi sopra la marinata. Mescolare bene finché il pollo e le verdure sono ben coperti. Coprire e mettere la terrina in frigorifero per una oppure due ore, meglio ancora per tutta la notte.

Successivamente si deve eliminare la citronella e scolare il pollo e le verdure, tenendo da parte la marinata.

Disporre poi il pollo e verdure su di una pentola per la cottura a vapore, aggiungervi la scorza di limone e mescolare. Coprire e far cuocere per 20 - 25 minuti, finché carne e verdure saranno cotte.

Versare poi la marinata in una casseruola, portare lentamente a ebollizione, mescolando continuamente, e farla addensare. Mettere il pollo e le verdure su un piatto da portata ben calde, versarvi sopra la marinata, mescolare bene e servire immediatamente.