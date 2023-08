Le fragole, un frutto estivo reperibile anche nella fredda stagione surgelato oppure di serra. I dolci che si possono preparare con le fragole sono innumerevoli, dal gelato alle creme, oppure le mousse. Inoltre è possibile consumarle anche con del cioccolato fondente.

Le fragole fantasia rappresentano un dolce semplice da realizzare, basta seguire alcune accortezze. L'ingrediente principale di questa ricetta è il cioccolato con l'aggiunta di cremore tartaro che conferisce al piatto un gusto unico e particolare.

Occorre far sciogliere le creme a bagnomaria se dovessero solidificarsi presto e, in particolar modo, quelle di cioccolato.

Se si usa il forno a microonde per sciogliere le creme, bisogna fare attenzione a non usare temperature troppo alte al fine di evitare i grumi. È di vitale importanza per la riuscita del piatto seguire ogni passaggio scrupolosamente. Abbinare questa leccornia a delle bollicine, come un Pinot di pinot, è quasi obbligatorio per degustare al meglio il dolce.

Ingredienti

Quantitativi per circa 40 fragole

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

450 gr di fragole

100 gr di zucchero

1 pizzico di cremore tartaro

50 gr di cioccolato fondente scuro

50 gr di cioccolato fondente bianco

100 gr di glassa fondente

olio per ungere

Preparazione

Per prima cosa mettere in un recipiente dal doppio fondo lo zucchero e il cremore tartaro e far cuocere a temperatura costante.

Non mescolare, ma agitare soltanto il recipiente, non appena lo zucchero comincia a sciogliersi. Quando lo zucchero si sarà sciolto, farlo bollire rapidamente per caramellarlo. Immergere, quindi, il fondo del recipiente in una teglia contenente dell'acqua calda, perché il caramello non cuocia ulteriormente ma resti fluido e caldo.

Far sciogliere sul fuoco a calore moderato, i due tipi di cioccolato e la glassa fondente in tre casseruole separate. Ungere leggermente una placca da forno. Passare 1/4 delle fragole nel caramello e farle poi asciugare sulla placca. Ripetere la medesima operazione mettendo un 1/3 delle fragole rimaste nel cioccolate fondente scuro , 1/3 nel cioccolato bianco e il resto nella glassa fondente.

Servire ben freddo.

Fragole fantasia: consigli per la conservazione del piatto

Le fragole al cioccolato si manterranno bene, anche tutta la notte, se sono ben sode; quelle con la glassa e quelle con il caramello, invece vanno consumate entro poche ore.