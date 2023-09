L'abramide di mare è un grosso pesce dalla carne morbida ma non troppo delicata che si accompagna alla perfezione con condimenti dal sapore deciso. Questo delizioso pesce non è sempre facile da cucinare e da presentare, anche perché è poco conosciuto e non semplice da reperire. Questa particolare specie di pesce riesce a raggiungere dimensioni notevoli e la sua carne saporita ne fa un secondo piatto davvero invitante, che fa fare bella figura con i commensali. Può essere cucinato al forno oppure al vapore.

L'abramide al forno è una deliziosa ricetta di mare realizzata con pochissimi ingredienti.

Ottimo per una cena importante o per un rendez-vous con gli amici. La ricetta era molto apprezzata fra i pescatori del mar Caspio che l'hanno tramandata nel corso del tempo. Oggi l'abramide si è diffuso in tutti i paesi europei ed è apprezzato anche dai ceti meno abbienti.

Un vino ideale da abbinare a questo pesce è un bianco secco come un Friulano Collio Doc. Le note fruttate di questo elisir si sposano a meraviglia con le morbide carni del prodotto ittico conferendo al palato freschezza. Di questo delizioso miscuglio di sapori esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 45 minuti

Due kg circa di abramide di mare

sale e pepe nero macinato

1/2 cucchiaino rispettivamente di timo, origano e dragoncello secchi

Tre cucchiai di olio di oliva

Due cipolle a fettine sottili

Due spicchi di aglio tritati

450 g di pomodoro pelati

Due peperoni (uno rosso e uno verde)

Due zucchine a fettine

1 dl e 1/2 di vino bianco secco

1 dl e 1/2 di brodo di pesce

Preparazione

Per prima cosa bisogna preriscaldare il forno a 200 gradi, poi si deve sventrare e squamare il pesce e mettere nel ventre sale, pepe ed erbe aromatiche.

Riscaldare l'olio in una pirofila ovale sufficientemente grande per contenere il pesce e farvi imbiondire l'aglio e la cipolle. Adagiarvi sopra il pesce. Tritare i pomodori, affettare i peperoni e metterli, con le zucchine nella pirofila. Aggiungere il vino bianco e una quantità di brodo di pesce sufficiente a coprire per metà del pesce.

Aggiustare di sale e pepe.

A questo punto bisogna passare in forno e bagnare ogni tanto con il liquido di cottura. Lasciare cuocere per 40 minuti finché il pesce si sfalderà facilmente. Sfornare e servire ben caldo.