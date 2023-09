Gino Sorbillo, pizzaiolo napoletano, lancia la nuova pizza al granchio blu e spiega: "È buonissima, il granchio blu è più buono di quello tradizionale!". La ricetta di questa nuova pizza prevede una base bianca realizzata con il classico impasto Sorbillo condimento a base di granchio blu cotto al vapore, succo di limone di Amalfi, Fiordilatte napoletano e basilico fresco.

Nuova pizza Sorbillo al granchio: delicata e profumata su base bianca croccante e alveolata

Il gusto delicatissimo, quasi neutro del granchio blu, viene esaltato e valorizzato dai profumi tipicamente mediterranei del basilico e del limone e il Fiordilatte funge da legante per andare a bilanciare sia i valori nutrizionali che il gusto finale del prodotto. L'impasto Sorbillo è la speciale pasta per pizza che ha reso famoso Gino e le sue pizzerie: si tratta di un impasto molto idratato e alveolato che, una volta cotto, risulta particolarmente leggero pur senza perdere la croccantezza.

Gino Sorbillo promuove il granchio blu: secondo lui è più buono di quello tradizionale

L'interesse di Gino Sorbillo per il questa particolare specie di granchio dipende anche dal fatto che, secondo il pizzaiolo, questa particolare specie di granchio ha un sapore migliore di quello classico.

In effetti questo crostaceo ha un sapore estremamente delicato, quasi neutro e una consistenza soffice e cedevole al morso. A differenza dei granchi rossi, la cui carne è molto più soda e il gusto sapido e deciso. Come tutti gli ingredienti poco saporiti e non particolarmente odorosi, anche lui assorbe i profumi e i sapori degli altri ingredienti del piatto, sprigionando così tutto il suo potenziale di bontà.

Non a caso questo granchio non è considerato un crostaceo da inserire, per esempio, nei crudi da servire come antipasto o da utilizzare come secondo piatto ma, fondamentalmente, è un ingrediente che va sapientemente abbinato ad altri per creare abbinamenti nuovi e accattivanti.

Il granchio blu: ottima idea pescarlo e utilizzarlo in ambito alimentare

Il granchio dalle chele blu è un predatore acquatico cosiddetto infestante, in quanto si nutre di qualsiasi forma di vita presente nel suo habitat ma non ha predatori naturali. Questo vuol dire che, se gli si permette di prolificare, potrebbe distruggere diversi ambienti acquatici e far sparire alcune specie di molluschi, pesci e altre creature acquatiche. Pescarlo e utilizzarlo in ambito gastronomico è un'ottima mossa per evitare che questo avvenga, anche alla luce del fatto che, effettivamente, si tratta di un crostaceo commestibile e dal sapore gradevole. Una specifica doverosa: da vivo questo crostaceo è così chiamato perché le sue chele hanno una colorazione bluastra ma, da cotto, assume un colore molto simile a quello normale quindi rosato rossastro.