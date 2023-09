I kumquat alle spezie sono delle conserve di frutta realizzate con dei piccoli mandarini cinesi. La loro preparazione risale della cultura cantonese sin dall'antichità, ossia fin da quando l'uomo si è accorto di poter conservare il cibo grazie anche allo zucchero. Sono particolarmente profumati e facili da degustare anche se la loro preparazione è lenta e laboriosa.

Possono resistere per diversi mesi ed essere degustati al posto delle marmellate.

Di questa leccornia esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la ricetta più semplice da eseguire, ma di sicuro effetto.

Le caratteristiche degli agrumi e le tecniche di conservazione

Le caratteristiche di freschezza degli agrumi dipendono dalla consistenza, che deve essere soda, dal colore brillante e dalla scorza poco rugosa. Gli agrumi si prestano a diverse tecniche di conservazione: il succo può essere concentrato e liofilizzato. L'intero frutto, opportunamente tagliato in pezzi, viene sfruttato per la preparazione di marmellate, di canditi e di conserve. Infine con gli agrumi si preparano anche i liquori. Le conserve in particolare, sono delle preparazioni casalinghe, che permettono di preservare frutta e verdura anche durante le stagioni in cui questi" frutti" non vengono raccolti.

Ingredienti

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

Due limoni pelati e tagliati a spicchi

500 grammi di Kumquat ( mandarini cinisi)

alcuni rametti di citronella

Per lo sciroppo

300 grammo di zucchero di canna

Due dl e 1/2 di aceto di vino bianco

12 baccelli di cardamomo

Due stecche di macis

10 semi di finocchio

Preparazione

Come prima cosa bisogna lavare e asciugare quattro barattoli vuoti medi e scaldarli in un forno non troppo caldo.

Occorre poi mettere i limoni e i mandarini cinesi in una larga casseruola e ricoprirli di acqua. Aggiungere i rametti di citronella e far bollire lentamente per 10 minuti, fino a che gli spicchi di limone saranno diventati morbidi.

Preparare lo sciroppo: far sciogliere lo zucchero nell'aceto a calore moderato, aggiungere i baccelli di cardamomo, il macis e i semi di finocchi.

Mescolare il tutto affinché il liquido si chiarifichi. Filtrare e conservare il liquido tenendo a parte gli agrumi, eliminare la citronella. Versare lo sciroppo sui frutti in una casseruola e aggiungere il liquido in quantità sufficiente a ricoprire il tutto. Far bollire fino a quando i limoni diventeranno trasparenti.

Bisogna poi estrarre gli spicchi di limone e i mandarini cinesi interi dal recipiente, per poi mettere i frutti nei barattoli.

Versarvi sopra lo sciroppo, coprire, chiudere ermeticamente i barattoli, etichettarli e infine riporli in un luogo fresco e buio per circa un mese. Dopo tale tempistica sarà possibile quindi consumare i kumquat.