Le galantine mignon sono dei delicati pezzi di pollo, in particolare delle cosce farcite e disossate e poi cotte in forno. Si tratta di un piatto semplice ma di grande effetto per il piacevole contrasto di colori fra la carne bianca e tenera del pollo, i pistacchi e i fagiolini verdi. Esse possono essere servite come antipasti, oppure proposte come secondo piatto. In genere vanno consumate fredde e tagliate a fette sottili.

Notizie sulle galantine

La galantina, dal latino medievale "gelatina", è un secondo piatto di carne bianca. La preparazione e della galantina in alcuni stati europei, come ad esempio in Polonia è attestata fin dal medioevo.

In Italia è una ricetta diffusa soprattutto in Umbria, dove è considerato un piatto natalizio, ma anche nelle Marche e in Abruzzo.

Nel suo allestimento, oltre agli ingredienti di base, compaiono anche il parmigiano, i pistacchi e il tartufo nero.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione: 40 minuti più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura: 30 - 35 minuti

4 cosce di pollo disossate

30 gr di fagiolini verdi mondati

250 gr di impasto di maiale per salsiccia ( carne trita di maiale mescolata a salsiccia)

15 gr di pistacchi

1/2 spicchio di aglio schiacciato

sale e pepe nero macinato

burro per ungere

fette di arancia per guarnire

rametti di prezzemolo per guarnire

lattuga per servire

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 200 gradi.

Bisogna poi coprire a libro le cosce di pollo e metterle, una alla volta, fra due fogli di pellicole. Batterle con il batticarne o il matterello, ma con delicatezza. Scottare i fagiolini in acqua bollente per 2 - 3 minuti, poi scolarli. Mescolare in una ciotola l'impasto di carne per salsiccia, i pistacchi, l'aglio, il sale e il pepe.

Si deve dividere poi il composto in quattro parti, disporre ciascuna porzione al centro della coscia di pollo e appoggiarvi sopra i fagiolini. Arrotolare la carne attorno a questo ripieno in modo che lo copra perfettamente. Avvolgere le cosce di pollo farcite in un foglio di alluminio unto di burro. Disporle in una teglia da forno e passarle in forno per 30-35 minuti, fino a cottura ultimata.

La coscia sarà cotta quando, infilando uno spiedino nella parte più carnosa, ne uscirà un sugo trasparente. Lasciare raffreddare le cosce di pollo prima di affettarle. Infine occorre guarnire con prezzemolo e con delle fette di arancia e servire con un'insalata di lattuga.

Si possono anche congelare le galantine ancora crude: esse si conserveranno fino a tre mesi. Andranno poi ovviamente scongelate prima di essere messe in forno.