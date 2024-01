La torta di cioccolato e mandorle è una dolce proposta dal Sud America. Si tratta di un'invitante leccornia di cioccolato e mandorle originaria dell'Ecuador, una ricetta originale anche per la presenza di fagioli Tonka che conferiscono al dolce un aroma di vaniglia. I fagioli Tonka sono originari del Sud America e vengono chiamati "vaniglia messicana" per il loro gusto simile a quello dei baccelli di vaniglia. Questa particolare pianta è poco conosciuta in Europa ma è facilmente reperibile per gli esperti del settore in qualsiasi negozio di spezie e dolciumi oppure addirittura in farmacia.

Il suo uso era apprezzato dagli indigeni sudamericani per la creazione di bevande energetiche e interamente naturali. Successivamente è comparsa anche nelle tavole delle massaie creole che l'hanno utilizzata per la creazione di piatti di carne. Oggi è ancora poco conosciuta al grande pubblico ma è veramente indicata per la preparazione di torte e manicaretti. Si può tranquillamente affermare che in questa torta è un elemento principe e conferisce un sapore delicato. Di questa leccornia ne esistono davvero poche varianti; qui di seguito andiamo a proporre la ricetta più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

Tempo di cottura 40 minuti più 3 ore di frigo

4 uova

4 cucchiai di acqua calda

150 gr di zucchero

sale

100 gr di farina

70 gr di maizena

30 gr di cacao in polvere

2 cucchiai di lievito in polvere

Per la farcitura

100 gr do mandorle a lamelle

500 ml di latte

45 gr di maizena

100 gr di zucchero

i semi grattati di un baccello di vaniglia

250 gr di burro morbido

1 - 2 fagioli Tonka

1 noce moscata

300 gr di confettura di ribes rosso

2 cucchiai di succo di limone

Preparazione

Per prima cosa accendere il forno a 180 gradi.

Rimestare acqua, zucchero e sale. Aggregare la farina alla maizena, il cacao e il lievito e rimescolare. Riporre la torta nella casseruola e accomodare per 35 minuti. Rimuovere il dolce e lasciarlo raffreddare per 15 minuti. Dispensare le mandorle sulla placca e farle imbiondire per circa dieci minuti. Predisporre la farcia.

Addizionare la maizena con 6 cucchiai di latte e di 100 gr di zucchero. Sommare il baccello di vaniglia intero in un pentolino con il latte, e far sobbollire. Scartare la vaniglia a temperatura ambiente. Agitare il burro e immetterlo nella crema. Sminuzzare i fagioli Tonka e la noce moscata e annetterli alla crema.

Troncare il pan di Spagna in tre strati di eguale spessore e imbottire la torta con la crema.

Concentrare la confettura di ribes con il succo di limone e immetterla sulla torta. Alternare crema e confettura a strati. Riversare la restante crema sul dolce. Farla riposare in frigo per tre ore. Proporre fredda con ribes fresco e zucchero a velo.