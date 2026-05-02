Il liquore centerbe è una bevanda alcolica molto aromatica e buona ottima da servire agli ospiti in visita sia in estate che in inverno. Si tratta di un preparato di origine Abruzzese. Questo magico elisir risale al periodo Medioevale e più precisamente collocato fra il XIII e il XVIII secolo nella abbazia Benedettina di San Clemente a Casauria in provincia di Pescara. Questo " felice miscuglio di erbe" in seguito divenuto famoso e oggi prodotto su piano industriale è un cavallo di battaglia fra le eccellenze italiane. Questo meraviglioso liquido se lavorato bene può raggiungere una gradazione alcolica di 70 gradi rendendolo una delle più forti al mondo.

Le erbe e le spezie gli conferiscono odore e sapore unico, rendendo questa sostanza rinomata e ricca di odore. Ottima da abbinare in contemporanea alla degustazione di biscottini alla mandorla tipo " quaresimali siciliani" . In passato era un connubio perfetto anche per un fine pasto davvero eccezionale soprattutto nelle case nobiliari più antiche. Di questa leccornia ne esistono davvero parecchie varianti facile e semplice da eseguire. Qui di seguito andiamo a proporre la versione originale proposta direttamente da uno ricettari ecclesiastici pubblicati dalla chiesa cattolica, Edizioni Paoline.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Preparazione 1 ora

Cottura 5 minuti

Riposo di 7 giorni + 24 ore + 3 ore

Invecchiamento 3 mesi

Mezza bottiglia di alcol puro a 95 gradi

4 foglie di erba Limoncina

4 foglie di alloro

4 foglie di menta

4 foglie di salvia

4 foglie di basilico

8 foglie di rosmarino

4 bacche di ginepro

4 chiodi di garofano

1 pezzetto di cannella

1/2 cucchiaio di semi di finocchio

1/2 cucchiaio di tè nero

1/2 cucchiaio di fiori di camomilla

1 limone non trattato

Per lo sciroppo

1/2 litro di acqua

400 grammi di zucchero

Preparazione

Per prima cosa riunire tutte le erbe, lavare e asciugare quelle fresche.

Fare bene attenzione a non spezzarle o romperle in modo da mantenere l'aroma intatto. Addizionare le erbe ad un recipiente con l'alcol. Aggiungere la scorza del limone e fare macerare assieme sette giorni scuotendo ogni tanto e ponendolo in un luogo fresco, asciutto e al buio. Trascorso il tempo preparare lo sciroppo ottenuto facendo bollire l'acqua per 5 minuti con lo zucchero ancora caldo unire l'alcol e lasciarlo raffreddare 24 ore prima di filtrarlo e imbottigliarlo. Sigillarlo possibilmente con tappo di sughero. Lasciarlo invecchiare il liquore per circa tre mesi, in un luogo fresco . Consumarlo in circa 2 anni prima che si deteriori. Può essere servito liscio in dosi di mezzo bicchiere oppure come digestivo con aggiunta di mezzo bicchiere di acqua fredda. Ottimo a solo o con pasticcini e biscotti di mandorle.