Il Pane cafone vegetariano " Vittoria" è un pannino interamente di mia concezione. Esistono persone che mangiano e persone veramente affamate come me. Non mi vergogno di ammettere che amo il buon cibo, le belle persone e i piaceri della tavola. Mi piacciono le risate e le tavole imbandite pieni di amici e potere cucinare per loro. Come Picasso però ho attraversato parecchie fasi della vita anche riguardo all' alimentazione. Anch'io come molti adolescenti ho avuto una fase vegetariana, i giovani sanno impegnarsi come pochi negli ideali, i miei propositi però sono durati appena una settimana poi con piena soddisfazione sono tornata alla " ciccia".

Adesso per una mera scelta ecologica non mangio cuccioli di nessuna specie, penso faccia bene al ripopolamento. Il periodo salutista era interamente dominato dai vegetali, dalla musica e dalle corsette nel bosco. Molte cose sono rimaste nei miei ricordi anche questo meraviglioso panino allestito con melanzane, olio di oliva e mozzarella. Oggi ho poca possibilità di fare sport all'aria aperta ma la musica e il cibo con gli amici me le godo sempre con entusiasmo. La Sicilia è terra di ortaggi meravigliosi e prodotti caseari dei più rinomati. Questo panino è dedicato ai miei conterranei. Ottimo abbinare ad un vino bianco Grillo proveniente dalle campagne del Trapanese. Le note fruttate di questo magico elisir esalteranno il formaggio e la melanzana apportando freschezza la palato.

Di questa leccornia ne esistono pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a riportare la più semplice e veloce

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 10 minuti

Per la crema di melanzane

2 melanzane tunisine

25 mandorle con la pelle

150 grammi di formaggio pecorino siciliano

4 foglie di basilico fresco

olio di oliva extra vergine

sale e pepe

Per il panino

1 melanzana tunisina da friggere

olio per frittura

pane cafone o casereccio siciliano con la crosta da 1 chilogrammo

450 grammi di mozzarella

basilico

4 pomodori maturi rossi siciliani

sale e pepe

olio di oliva extra vergine

poco origano

acciughe salate spezzettate

Preparazione

Per prima cosa lavare la tunisina da friggere e togliere il torsolo.

Per mezzo di una mandolinata tagliarla a fettine davvero sottili e friggerla in abbondante olio di oliva. Lasciare assorbire l'olio in eccesso su carta assorbente e tenerle da parte a raffreddare. Nel frattempo preparare la crema di melanzane. Passare in forno le due melanzane con la buccia a 180 gradi in modalità statica per circa 1 ora, rigirandole di tanto in tanto. Trascorso il tempo sfornarle e lasciarle raffreddare. Estrarre la polpa delle melanzane cotte e morbide e immetterle in un mixer dove sono state precedentemente frullate le mandorle. Aggiungere olio di oliva extravergine, il pecorino, olio sale pepe e 4 foglie di basilico fresco. Frullare tutto assieme fino ad ottenere una salsa morbida e saporita.

In un piatto a parte adagiare il pomodoro tagliato a fette e condito con una dose generosa di olio di oliva sale e origano. Farcire il panino bagnando le due estremità con la crema di melanzane, alternando, pomodoro, fette melanzane fritte, basilico, acciughe salate, mozzarella, olio sale e pepe a strati. Passarlo 2 minuti al grill e gustarlo.