Nicola Bertinelli, figura di spicco nel panorama agroalimentare italiano, è stato insignito del prestigioso Premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Questo importante riconoscimento celebra il suo costante e profondo impegno nella promozione e salvaguardia della tradizione gastronomica nazionale, un pilastro fondamentale dell'identità culturale del Paese. La solenne cerimonia di premiazione si è tenuta il 15 luglio 2026 a Parma, una città universalmente riconosciuta come capitale della cultura culinaria italiana, celebre per il suo inestimabile patrimonio enogastronomico.

Bertinelli ha manifestato grande e sincera soddisfazione per l'onorificenza ricevuta, definendola "un grande privilegio" e rimarcando con forza l'importanza cruciale di valorizzare e tutelare le eccellenze italiane che contraddistinguono il settore agroalimentare a livello mondiale.

Un riconoscimento alla carriera e all'impegno

Il Premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana è un'onorificenza conferita a quelle personalità che, con dedizione e visione, si sono distinte in modo significativo per il loro contributo alla diffusione, alla valorizzazione e alla tutela delle tradizioni culinarie del Paese. La carriera di Nicola Bertinelli è emblematicamente legata a questi principi. In qualità di presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha dedicato la sua attività professionale alla promozione instancabile dei prodotti tipici italiani, ponendo una particolare e costante attenzione alla loro intrinseca qualità e all'irrinunciabile autenticità.

Durante la cerimonia di consegna del premio, Bertinelli ha espresso parole significative, sottolineando come "Questo riconoscimento rappresenta una responsabilità verso il futuro della nostra cucina e delle nostre produzioni tipiche", evidenziando così l'impegno continuo necessario per preservare questo patrimonio.

Parma, cuore della gastronomia e il ruolo del Consorzio

L'evento di premiazione si è tenuto nella suggestiva cornice di Parma, una città che incarna la cultura gastronomica italiana e ne è un simbolo riconosciuto a livello globale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, a testimonianza del forte legame tra il territorio e le sue eccellenze, oltre a esponenti di spicco del settore agroalimentare nazionale.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, sotto la guida illuminata di Nicola Bertinelli, gioca un ruolo assolutamente centrale e strategico nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione di uno dei prodotti più iconici e rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Il prestigioso premio conferito a Bertinelli non solo celebra il suo merito personale, ma sottolinea anche l'importanza fondamentale della collaborazione sinergica tra i produttori, le istituzioni e il territorio stesso. Questa sinergia è considerata essenziale per la salvaguardia e la perpetuazione delle inestimabili tradizioni alimentari italiane, garantendo che il loro valore sia riconosciuto e protetto per le generazioni future.