Alla vigilia dell'uscita, [VIDEO] qualcuno aveva ancora qualche dubbio e temeva che l'ultimo grande film #marvel fosse un flop, invece "Avengers: Infinity War" (già siglato AIF) sfonda e al suo debutto, raggiunge un incasso record che lo mette in testa alle classifiche dei film con più incasso. Precedentemente al primo posto c'era Fast and Furious 8 (2017) che aveva totalizzato ben 541, 9 milioni di dollari, ma il nuovo film Avengers ha quotato addirittura 630 milioni superando anche le più rosee aspettative.

Insomma Supereroi Marvel da record, e quale record! In poche parole, il miglior primo weekend di programmazione e in più il miglior incasso mondale mentre, al conteggio, manca ancora la Cina, il mercato più grande del mondo che potrebbe davvero far schizzare alle stelle le previsioni.

L'obiettivo della Marvel, gruppo Disney, è oggi quello di salire nella classifica dei film che hanno incassato di più da sempre: al primo posto rimane per ora Star Wars - Il risveglio della Forza, seguito da Jurassic World, Fast and Furious 7, Avengers: Age of Ultron, Star Wars gli Ultimi Jedi, Black Panther, Frozen, La Bella e la Bestia, Fast and Furious 8, Cattivissimo me.

Ci sono tutti

Quali sono gli Avengers, i Vendicatori presenti nel film? Semplicemente tutti: Capitan America, Thor, Iron Man, Hulk, La Vedova Nera, War Machine, Dottor Strange, Spider Man, Black Panther, Gamora, Nebula, Loki, Visione, Scarlet, Soldato d'Inverno, Heimdall, #thanos, Walkyrie e altri ancora per la gioia degli appassionati.

Qualcuno che si è preso la briga di contarli, ha scritto che sono 40 dei 76 personaggi presenti e quindi c'è da perdersi, nel vero senso della parola.

Insomma, Avengers: Infinity War è veramente il culmine di 10 anni di storie, raccoglie tutti gli eroi dell'Universo Marvel e promette davvero di diventare un evento epocale. Chi l'ha visto, si chiede cosa possa succedere nel successivo già in lavorazione e stabilito in uscita per il 2019 e se lo chiede soprattutto visto tutto quello che succede nella storia appena raccontata.

Chi saranno i prossimi protagonisti e cosa potrà capitare ancora agli Avengers [VIDEO] e soprattutto al mondo?

Trama: qualche indiscrezione

Il Kolossal dei fratelli Russo mette in scena il più grande scontro di tutti i tempi e anche la più terribile resa dei conti: l'Universo è di nuovo sotto minaccia e questa volta il nemico terrificante è Thanos (interpretato da Josh Brolin).

Egli è potentissimo e viaggia da una galassia all'altra per conquistare, e naturalmente distruggere chi lo ostacola, sfruttando il potere delle 6 Gemme o Pietre dell'Infinito di cui si vuole impossessare. È intelligentissimo ed ossessionato dalla Morte che vuole vincere: è convinto che le risorse delle galassie non siano infinite e che per risolvere molti problemi non c'è niente di meglio di "un buon genocidio", come quelli che compie qua e là per l'Universo.

Le Gemme, come dice il loro nome, danno un potere infinito soprattutto se messe insieme e incastonate nel cosiddetto guanto dell'Infinito, conferiscono onnipotenza e onniscienza.

Le Gemme sono 6, dello Spazio, della Mente, del Potere, della Realtà, del tempo e, la più potente di tutte, dell'Anima. Ora, di fronte allo scatenarsi di questo nuovo pericolo che minaccia di distruggere la Terra e l'Umanità intera, gli Avengers si trovano decisamente impreparati, perchè nelle ultime storie di Captain America: Civil War, li abbiamo lasciati divisi in due gruppi in lotta tra loro, da una parte un gruppo con Iron Man-Tony Stark, dall'altra il gruppo con Captain America. I superpoteri li avevano uniti, i difetti umani alla fine hanno prevalso e li hanno separati: devono ora superare se stessi e ritornare a combattere insieme per il bene dell'Umanità.

E di unione c'è veramente bisogno contro il dio malvagio improvvisamente comparso dallo spazio, Thanos l'invincibile. Il film naturalmente non chiude il discorso in quanto si tratta di un primo capitolo e le aperture per il prossimo film sono molte, anche perché, ringraziando il cielo, nel Mondo Marvel, gli universi sono molti e paralleli e quello che si disfa in uno, si può rimettere insieme nell'altro. #avengers infinity war