Un rebus difficilmente decifrabile. L'enigma della voce umana, esplorato, discusso, confrontato, resta, in parte, indenne dalle classificazioni e l'espressione vocale sfugge all'imbrigliamento di definizioni univoche. Soprattutto se la vocalità raggiunge le vette artistiche del bel canto e si unisce ad una personalità forte come quella di Maria Callas. In casi come questi cambia la "grammatica" e perfino cedimenti e oscillazioni vocali si potrebbero, per esemplificazione, paragonare ad "anacoluti" delle strutture sintattiche platoniche. Ciò che conta è l'essere, canto e mito, e nel mito affonda la ricerca ed il gusto della ricostruzione. A questo tende il film "Maria by Callas" distribuito da Lucky Red. curato dalla regia di Tom Volf [VIDEO], presentato all'ultimo Festival del #Cinema di Roma e che sarà nuovamente nelle sale come evento speciale dal 16 al 18 aprile.

Il lato artistico ed umano della "divina" interprete sono appaiati e svelati da documenti inediti, registrazioni, video privati, interviste dimenticate e corrispondenze. Come in un diagramma delle forze, la risultante è l'itinerario di una strepitosa carriera del quale la protagonista stessa dice: "sono Maria, ma devo essere anche la Callas".

Il ritratto sincero di una leggenda immortale

Solennità e mestizia, dolcezza ed impeto, sono coloriture, tessiture e vocazioni della voce della cantante che a quarant'anni dalla sua scomparsa solca la lirica con un segno indelebile. Il film che Lucky Red ha dedicato si avvale della sensibilità del montaggio di Janice Jones e di una colonna sonora frutto di rimasterizzazioni di nastri donati da conoscenti della Callas e funclub. Un apparato di frammenti estesi e preziosi che ci mostra che cosa c'era oltre l'esito delle apparizioni sui maggiori palcoscenici del mondo: la storia di Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulos, una bambina la cui la madre si accorse per prima della straordinaria predisposizione al canto e che divenne semplicemente Callas attraverso un destino travagliato tanto quanto ricco di successi unici.

Norma, Tosca, Violetta Valery, Lucia di Lammermoor, sono le eroine ridisegnate dal talento e dalla passione della grande diva, ma oltre lo splendore iconico c'è Maria, la donna con il profilo delle sue fragilità ed incertezze. Ciò che ha dichiarato Thomas Mann, che "l'arte è vita su un gradino più alto" getta il suo fascio di luce sull'esistenza di una delle più grandi voci della lirica affidata in "#Maria by Callas" per la lettura di testi o l'esposizione diaristica di pensieri all'attrice Anna Bonaiuto. [VIDEO]