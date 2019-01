Annuncio

Venerdì scorso è uscito 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, che non sembra, però, aver incontrato i favori della critica musicale, come facilmente riscontrabile anche solo leggendo i titoli della maggior parte delle recensioni del disco presenti on line.

A screditare l'ultimo progetto musicale del compagno di Chiara Ferragni, però, non sono stati solo critici e giornalisti musicali. In questi giorni, infatti, Fedez sembra essere tornato, suo malgrado, ad incarnare il ruolo di bersaglio preferito dei colleghi del music business.

Già a meno di 24 ore dall'uscita del disco, infatti, due nomi di primo piano del Rap game, ovvero Ghali e Gué Pequeno, non si sono fatti problemi a battezzare il progetto di Fedez come 'noioso' [VIDEO], mentre nel primo pomeriggio di oggi è arrivata un'altra palese presa in giro ai danni dell'autore di 'Paranoia Airlines', questa volta messa in atto da Luché.

Il rapper partenopeo, reduce dalla trionfale serata andata in scena all'Alcatraz di Milano nello scorso week end, ha, infatti, deciso di festeggiare il sorpasso nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify di 'Stamm Fort', il suo pezzo realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta – pubblicato una settimana prima dell'uscita del disco di Fedez – ai danni di TVTB, traccia contenuta in 'Paranoia Airlines', che vede l'ex socio di J Ax alternarsi sul beat alla Dark Polo Gang.

Sfera Ebbasta e Luché sorpassano Fedez e La Dark Polo Gang

Luché ha diffuso via Instagram un'immagine in cui compare la faccia di Fedez – immortalato mentre piange durante l'ormai celebre scherzo realizzato nel 2017 dalla trasmissione 'Le Iene', con la complicità di J Ax – accompagnata dalla grafica della sopracitata classifica dei brani più ascoltati su Spotify, affiancata dalla scritta: "Mi dispiace amico non è colpa mia, 'Stamm Fort' di nuovo primo".

I fatti risalgono ad un'ora fa, difficile quindi poter dire ora se Fedez, che in questo momento si trova a Roma, impegnato nel suo in store tour che lo porterà a toccare tante tra le principali città italiane, vorrà rispondere in maniera piccata alla provocazione, analogamente a quanto fatto ieri in radio, quando, dopo tre giorni di silenzio, ha replicato in maniera decisa alle prese in giro di Ghali e Gué Pequeno [VIDEO], ricordando di aver aiutato il primo ad inizio carriera, e di aver portato il secondo sul palco di San Siro, durante il suo concerto dello scorso giugno.

Ciò che c'è di certo, però, è che Fedez, analogamente a quanto accaduto due anni fa in seguito agli scontri avuti con Marracash, è tornato ad occupare le attenzioni e suscitare le prese in giro dei rapper italiani.