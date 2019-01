Annuncio

Fedez, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo prossimo attesissimo album 'Paranoia Airlines' – il disco sarà infatti disponibile in tutti gli store on line, nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming a partire dal 25 gennaio 2019 – ha diffuso la tracklist relativa ai brani e alle collaborazioni che saranno presenti nel progetto.

'Paranoia Airlines' sarà composto da 16 tracce, 13 oltre alle tre che sono già state pubblicate nell'ultimo periodo, ovvero 'Prima di ogni cosa', 'Holding out', realizzata con la collaborazione di Zara Larsson, e 'Che ca**o ridi', che può vantare i featuring di Trippie Redd e Tedua, oltre che la presenza di un campione del popolarissimo brano 'Adam's Song', autorizzato dagli stessi autori, ovvero i Blink 182.

La tracklist del nuovo album di Fedez

A catturare immediatamente l'attenzione degli utenti on line in questi primi minuti successivi la pubblicazione della tracklist è sicuramente il nome di LP, pseudonimo di Laura Pergolizzi, cantautrice statunitense con origini italiane, probabilmente l'unica ospite del disco ad aver colto impreparati i supporter, dato che i nomi dei restanti featuring [VIDEO]non ancora ufficializzati, ovvero Dark Polo Gang, Emis Killa ed Annalisa, erano stati ampiamente pronosticati dagli addetti ai lavori.

Di seguito la tracklist di 'Paranoia Airlines':

1 - Prima di ogni cosa

2 - Holding out for you feat Zara Larsson

3 - Amnesia

4 - Che ca**o ridi Feat Tedua & Trippie Redd

5 - Paranoia Airlines

6 - F**kTheNoia Feat Annalisa

7 - Record

8 - Kim & Kanye Feat Emis Killa

9 - Sfregi e difetti

10 - L'una per l'alcol

11 - Così

12 - Un posto bellissimo

13 - Cosa senza spine Feat LP

14 - Segni

15 - Buongiornissimo

16 - TVTB Feat Dark Polo Gang

Il cantante ed influencer milanese ha diffuso la tracklist tramite un post sulla sua seguitissima pagina Instagram – al momento conta infatti oltre 7 milioni e mezzo di seguaci, in continua e costante crescita – pubblicato alle 16:00 ed annunciato soltanto poco prima con una storia.

Ora non resta che aspettare il 25 gennaio per capire quale sarà la direzione artistica [VIDEO]del disco, un lavoro da cui molti si aspettano di ascoltare un Fedez diverso da quello degli ultimi capitoli della sua fortunatissima carriera, dato che arriva a due anni di distanza da 'Comunisti col Rolex' – l'album realizzato in collaborazione con l'ex socio J Ax – ma a ben quattro anni e mezzo da 'Pop Hoolista', ultimo lavoro di Fedez come solista.

'Paranoia Airlines' può già essere pre-salvato su Spotify.