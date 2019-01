Annuncio

Viviana Cangiano e Serena Pisa hanno diffuso sulla rete un video per omaggiare il classico brano dei Queen, Bohemian Rhapsody: stavolta invece della classica cover in lingua originale, hanno deciso di tradurla in dialetto napoletano. E la performance è di grande livello.

Una cover particolare

Se al cinema il film sulla storia dei Queen, che prende per l'appunto il titolo di Bohemian Rhapsody, tornerà per pochi giorni in versione karaoke [VIDEO], è con grande curiosità che assistiamo ad una reinterpretazione davvero particolare: un brano dei Queen cantato in dialetto napoletano è certamente una novità.

L'idea geniale e innovativa è a firma delle EbbaneSis, un duo musicale formato da da Viviana Cangiano e Serena Pisa, che hanno deciso di diffondere sui social il loro personale tributo ad un brano leggendario.

Al giornale Il Mattino hanno inoltre spiegato che l'intento non è affatto quello di dissacrare il lavoro dei Queen o di Freddie Mercury [VIDEO], ma di dedicarli un piccolo omaggio 'secondo le nostre possibilità canore e musicali'.

L'idea della cover

L'idea venne quando le due cantanti erano in un camerino, prima di un concerto fuori Napoli. Le due artiste si sono decise a provare a cantare il celebre brano dei Queen [VIDEO], cavalcando la scia del successo cinematografico. Il lavoro di traduzione non è stato dei più semplici, visto che il celebre testo è stato prima tradotto in italiano dall'inglese, e poi dall'italiano al napoletano.

Per le cantanti è stato un 'lavoro complesso e faticoso' e c'è stata l'ottima accoglienza della rete, che ha dato migliaia di visualizzazioni al video, rendendolo virale: sono state infatti 500mila le visualizzazioni in poco più di 48 ore.

E le due confessano che non si sarebbe aspettate un 'successo di questa portata e in così poco tempo'.

Le EbbaneSis, che da molti sono state battezzate le sorelle dello swing napoletano, si sono esibite ovunque, e sono nate quasi per scherzo sul web. Il nome deriva da 'e bbane', i soldi, e "sis", che significa sorelle nel dialetto napoletano.

La 'Queenmania'

Quella che è scoppiata recentemente è una vera e propria Queenmania: il film ha infatti collezionato un sensazionale record d'incassi, in modo particolare nel nostro paese. Da quando è nelle sale mondiale, la pellicola ha infatti incassato la cifra di 608,7 milioni di dollari, cifra destinata ad aumentare. Non a caso si tratta del film biografico con l'incasso più alto della storia.

Ad emozionarsi del resto è stato anche l'attore protagonista Rami Malek, che ha interpretato i non facili panni di Freddie Mercury, e che si è aggiudicato il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico [VIDEO]: oltre a lui anche il film è stato premiato, nella categoria miglior film drammatico.