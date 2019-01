Annuncio

Torna a farsi sentire - e vedere - attraverso i propri profili social lo speaker Fernando Proce, dopo che lo stesso, sul finire del 2018, aveva lasciato RTL 102.5 e la conduzione del morning show dell'ammiraglia del gruppo guidato da Lorenzo Suraci, ovvero 'La Famiglia giù al Nord'.

Fernando Proce ha ufficialmente salutato la 'Famiglia' d RTL

Proce - nella sua ormai lunga carriera radiofonica - ha lavorato quasi esclusivamente su RTL dal 1991 al 2018.

Vi sono state solamente due parentesi presso altre emittenti, quella presso Radio 105 nel 2000, e quella a Radio Monte Carlo nel 2009. Per quel che concerne 'La Famiglia giù al Nord', è un programma che ha condotto dal 2005 al 2008, e poi dal 2010 fino a qualche settimana fa.

Questo è il discorso con cui ha annunciato la fine della propria avventura nella radio che ancora oggi risulta essere nettamente la più ascoltata d'Italia: 'Finalmente ve lo posso dire, si cambia aria ufficialmente. Lascio la mia storica famiglia di RTL che rimane la mia famiglia, perché la famiglia è la famiglia, ma poi si cresce, si trova la fidanzata, ci si va a sposare, si divorzia.. Poi vediamo quello che accade. Ringrazio la mia famiglia, e sono curiosissimo e stimolatissimo dalla nuova situazione che andremo a creare, per la quale stiamo lavorando. Però lasciatemi lavorare tranquillo. Con calma. Procediamo. Ci sentiamo domani, poi vi dico anche su quale radio".

Dal video in questione si evince che la nuova avventura di Fernando Proce è veramente prossima a cominciare. Potrebbe essere questione di ore.

Il portale Radiospeaker.it fa notare che - pur essendovi pochi indizi - la localizzazione presente sul video di Instagram è presso la web radio salentina 'Salentuosi'. Sicuramente è necessario essere molto motivati per decidere di lasciare tante certezze nella radio numero uno - dove peraltro si è parecchio apprezzati dagli ascoltatori - per scegliere di gettarsi in una nuova avventura dopo tanti anni di esperienza

Al posto di Proce c'è Paolo Cavallone

Fernando Proce, nel suo video, invita i propri followers a non farlo sentire in colpa. Questa frase è riferita al fatto che da ormai un mese non lo si sente più in onda al mattino. Al suo posto su RTL dalle 9 alle 11 - assieme a Silvia Annicchiarico, Jennifer Pressman Massimo Galanto e Marco Falivelli - c'è Paolo Cavallone, il quale conduceva già 'Miseria e Nobiltà' insieme al Conte Galé nel pomeriggio.