Jennifer Lopez ha mostrato il suo viso, a 49 anni, senza trucco, così com'è al naturale, su Instagram. Un volto il suo che ha fatto breccia nel cinema e nei palinsesti di Hollywood. La donna, con la foto, ha conquistato 2 milioni di mi piace sul post e tantissimi nuovi follower. Non è però la prima volta che Jennifer Lopez [VIDEO] mostra se stessa al naturale, curando la propria immagine, da copertina e molto glamour. J.lo è un'immagine da copertina sensazionale, non è un viso comune, è un volto stupendo che resterà per sempre nella storia del cinema, della musica, della cultura contemporanea, pop e non solo.

E' il viso di Jennifer Lopez, un'immagine senza tempo di rara bellezza

Senza veli, senza trucco, così com'è, la divina ha deciso di apparire senza ombretto, blush o altri alti artifici di make-up, J.lo non è mai stata così bella, è evidentemente una bellezza senza tempo, così come ha deciso di apparire su instagram: è incantevol,e in forma smagliante, non smette mai di incantare e di stupire, sembra un'icona della musica pop che ha deciso di lasciare in eterno la propria immagine.

Una bellezza quella della Lopez certamente innata ma anche figlia dello stile di vita adottato dalla star, che tra dieta, palestra e allenamento cerca di tenersi sempre in forma. Per i fans e per se stessa.

A conferma del fatto che lo scatto era rivolto principalmente ai fan la didascalia con cui l'attrice e cantante ha deciso di proporre il post su Instagram: "Amami come sono" [VIDEO]. Un invito ad accettare la bellezza nuda e cruda di una star che per quanto calata nello star system del quale fa parte (e nel quale deve necessariamente sapersi muovere) si è comunque sempre fatta apprezza per la sobrietà e il buon gusto mostrate...

Il post della Lopez si inserisce comunque in una sorta di campagna social lanciata sotto lo stendardo del #nomakeupday: semplice la forma di adesione, ogni artista che decide di aderirvi si scatta infatti una foto totalmente al naturale, il tutto per raccontarsi all'esterno nella vita di tutti i giorni.

Per far entrare i fan e non solo in una dimensione quotidiana spesso ignorata da chi sta all'esterno dell'immaginifico ambiente nel quale noi tutti siamo abituai a vedere questo tipo di personaggi.

Oltre che per la propria immagine, Jennifer ha sempre fatto parlare di se anche per il saper sostenere le donne e la loro determinazione: uno degli ultimi lavori come attrice nel film Ricomincio da me mostra ancora una volta quanto l'artista creda nel potere delle donne e nella loro capacità di fare grandi cose nella propria vita: Maja, la protagonista interpretata dalla Lopez, dovrà infatti dimostrare che la sua esperienza di vita conta più di mille titoli di studio.