Se un brano come Stairway to Heaven è tra le canzoni più celebri di tutti i tempi, lo è anche a livello di ascolti digitali: questo è quanto emerge da una nuova classifica che si basa sul successo economico dei brani dei Led Zeppelin.

La classifica

Il magazine Billboard ha stilato una nuova classifica basata sugli introiti generati dei brani dei Led Zeppelin: nell'era digitale il brano Stairway to heaven sfiora quasi i 3 milioni di dollari negli ultimi 11 anni.

Ed è propria la canzone più significativa della band, contenuta nel loro quarto album, Led Zeppelin IV, la più redditizia per la band di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham [VIDEO].

Il magazine ha raccolto tutti i dati diffusi da Nielsen Media che ha calcolato le vendite online e i flussi on-demand di 94 canzoni dei Led Zeppelin a partire da novembre 2007, quando il loro catalogo è diventato disponibile su iTunes, fino al 12 luglio 2018, con i dati sullo streaming che partono dal dicembre 2015, e hanno così elaborato i risultati elencando i dieci brani più redditizi.

Elaborazione dati

Nel conteggio non sono contemplati i flussi programmati, la riproduzione radio, le vendite di album completi e le vendite fisiche, in quanto la classifica vuole capire la popolarità dei brani dei Led Zeppelin tra gli ascoltatori di musica evidenziando le scelte che fa al momento di premere play dal proprio dispositivo. Nel fare questa classifica inoltre, Billboard non ha fatto distinzioni tra più registrazioni della stessa canzone [VIDEO], come la versione originale, o i brani live.

Al secondo post troviamo Kashmir che ha incassato $ 1.421.130,32, terza invece Immigrant Song con 1,306,140,94. La meno redditizia invece è Swan Song con poco più di 200 dollari. Al terzo posto invece troviamo Immigrant Song dal loro secondo album. Qui sotto trovate le prime dieci posizioni:

1. Stairway to Heaven - $ 2,903,223,42

2. Kashmir - $ 1,421,130,32

3. Immigrant song - $ 1,306,140,94

4. Black Dog - $ 1,167,232,19

5. Whole Lotta Love - $ 1,034,129,29

6. Ramble On - $ 888,793,61

7. Over the Hills and Far Away - $ 757,125,57

8. Goin 'to California - $ 694,689,56

9. Rock n' Roll - $ 636,985,97

10. D'yer Mak'er - $ 553,459.73

11. When the Levee Breaks - $547,514.60

12. All My Love - $536,716.87

13. Fool In The Rain - $ 497,152,94

14. Good Times, Bad Times - $ 484,799.06

15. Dazed and confused - $ 443.730,10

16. Babe, I'm Gonna Leave You - $ 407,165,31

17. Hey, Hey What Can I Do - $383,439.92

18. The Ocean - $356,840.76

19. Heartbreaker - $347,498.72

20. Misty Mountain Hop - $306,642.32