Esattamente 37 anni fa Ozzy Osbourne fu il protagonista di una delle sue ennesime follie: stavolta il fatto è accaduto prima del concerto solista tenuto nella città di San Antonio. Ozzy ebbe la folle idea di urinare sul monumento eretto in ricordo dei caduti che nel 1836, invece che arrendersi e consegnarsi all'esercito messicano, scelsero di morire.

Il fatto

Il 19 febbraio 1982 Ozzy Osbourne era a San Antonio (Texas) in attesa del suo concerto in programma la sera stessa: è pomeriggio ma nonostante questo Ozzy è già visibilmente ubriaco, ed indossa degli abiti femminili. Ha problemi alla vescica e deve svuotarsi, e così, senza recarsi in un bar o in una stazione di servizio, decide di urinare su una statua che gli sta vicino.

La sfortuna volle che quella statua fosse il Cenotafio di Alamo: un monumento alto 60 piedi eretto nel 1939 per onorare i 189 texani che nel 1836 preferirono morire piuttosto che consegnarsi all'esercito messicano. Osbourne venne arrestato per aver urinato in pubblico, e, secondo alcune indiscrezioni, venne rilasciato dietro una cauzione di 40 dollari.

Il luogo è considerato come un terreno sacro ed è un simbolo dell'orgoglio texano: ed è per questo che il consiglio comunale vietò ad Ozzy di esibirsi nuovamente nella città di San Antonio. Ma dieci anni dopo, poi Ozzy venne graziato visto che donò 10mila dollari alle Figlie della Repubblica del Texas., che mantengono e gestiscono Alamo, una tra le attrazioni turistiche più popolari in Texas.

Come se non bastasse, anche il concerto all'HemisFair non passò inosservato: alcuni fan infatti lanciarono dei sassi per protesta, visto che lo show era tutto esaurito e non riuscirono ad assistere al concerto: ventiquattro persone furono arrestate per aver preso parte alla piccola rivolta.

Il racconto del promoter

L’episodio venne così ricordato con queste parole nel 1992 dal promoter musicale Greg Wilson: ”Ozzy era ubriaco fradicio e aveva anche un problema alla vescica. Penso che nessuno si sarebbe accorto di quanto stava accadendo se non fosse che stava facendo un servizio fotografico per il magazine inglese Melody Maker ed era vestito in calzamaglia rosa con le ballerine. Si avvicinò al lato della strada e fece il suo bisogno”.

Dopo le scuse e la somma donata alla città, Ozzy vi è tornato recentemente con il figlio per History Channel e porgerà pubblicamente le sue scuse per lo spiacevole episodio avvenuto in quel lontano 1982.