In un mondo come quello del Cinema italiano che da diversi anni non viene insignito di premi internazionali prestigiosi (l'ultimo era stato l'Oscar a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino nel 2014), fa notizia il fatto che un cast interamente made in Italy sia riuscito a vincere un premio del calibro dell'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura al festival del cinema di Berlino.

La paranza dei bambini

Il film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Roberto Saviano ha vinto l'Orso d'argento come miglior sceneggiatura. Il film ha riscosso un notevole successo al Berlinale tanto che uscirà nelle sale di ben 20 paesi. La storia racconta del percorso di alcuni bambini che decidono di unirsi e creare una "paranza", ovvero una piccola società criminale.

Un bello spaccato di realtà nella coloratissima Napoli, dove alcuni giovani si ritrovano a dover competere con generazioni completamente diverse dalle loro, portando la mafia ad un nuovo livello, quello dove esistono i cellulari, le tecnologie e dove il motto è arricchirsi il prima possibile, vivere da re a costo della vita.

Tutti i protagonisti sono ragazzi napoletani dai 10 ai 14 anni e il film è diretto dal regista Claudio Giovannesi. Una pellicola che sa colpire nel modo in cui questi giovani ragazzi sono disposti a tutto per la paranza, persino a mettere a repentaglio la loro giovane vita per vivere da leoni.

Premio e ringraziamenti

Il premio è stato un riconoscimento apprezzatissimo dall'autore Saviano che ha espressamente ringraziato la giuria e ha dedicato il premio alle ONG che aiutano a salvare i profughi in mare.

Lamentandosi del fatto che oggi in Italia non è facile raccontare le realtà scomode. Una frecciatina dunque a tutti quelli che lo hanno criticato per aver sempre parlato male della sua Napoli.

Ai suoi sono susseguiti i ringraziamenti dell'autore Maurizio Braucci: "I ragazzi del Sud hanno bisogno di essere aiutati", e infine a parlare è stato il regista Claudio Giovannesi, il quale ha ricordato che la cultura, l'arte e la formazione possono essere un motivo di salvezza per tanti ragazzi. Parole forti che hanno commosso il pubblico in sala.

Il film è ufficialmente uscito in tutte le sale d'Italia il 13 Febbraio e ha già superato il milione di euro di incassi. Un film certamente scomodo, ma che sa dipingere perfettamente la realtà di una Napoli problematica, dove spesso molti ragazzi in situazioni difficili vengono "spinti" ad avvicinarsi più al mondo della criminalità.