Li chiamano "Eroi del wrestling", il che è tutto dire. Personaggi pittoreschi, muscolosi, che hanno occupato la fantasia di bambini ed adolescenti tra la fine degli anni ‘80 ed inizio anni ‘90. Di tanto in tanto venivano anche in Italia, al Forum di Assago, nell’ambito delle loro tournée europee. Oggi purtroppo sono quasi tutti morti. Colpiti da steroidi, sforzi fisici estremi, uso di stupefacenti. Tanto che in molti non hanno neanche superato i 50 anni.

Uno dei pochi ad essere ancora vivi è forse colui che era considerato l’eroe del wrestling in assoluto. Il personaggio che incarnava l’American dream. Che subiva tanto, ma quando tutto sembrava finito, risorgeva. Sconfiggendo l’avversario. Baffi biondi, capelli biondi seppur stempiato.

Andando controcorrente rispetto quello che era il look must degli anni ‘80, fatto di capelloni. Parliamo ovviamente di Hulk Hogan, al secolo Terry Gene Bolleacol, suo inseparabile costume giallo e rosso. Abbinato a bandana e stivali di egual colore. Hulk Hogan creò un’autentica filosofia di vita: la Hulkmania. Tantissimi i soprannomi che gli hanno affibbiato: "Hollywood", "The Fabulous", "The Incredible", "The Hulkster", "The Immortal", "The Unstoppable Force". Per un breve periodo cambiò anche personaggio, avendo cambiato federazione: Hollywood Hogan. Vestendosi da motociclista in nero.

Il 24 luglio 2015 è stato pure licenziato dalla WWE, che ha rimosso ogni riferimento su di lui dal proprio sito ufficiale, a causa dell'attenzione che i media hanno rivolto ad alcuni commenti razzisti da lui esternati in privato nel 2007 in riferimento al fidanzato di colore della figlia.

Sebbene furono resi pubblici molti anni dopo. Il 15 luglio 2018 Hogan è stato riabilitato dalla WWE e ha compiuto il suo ritorno il 2 novembre a Crown Jewel. E proprio su Hulk Hogan, Netflix ha deciso di produrre un film. Vediamo trama e attori protagonisti.

Film su Hulk Hogan, la trama e i protagonisti

Il film biografico non approfondirà gli ultimi anni del wrestler o tenterà di abbracciare l'intera vita di Hogan. Invece, le fonti dicono che si concentrerà sulla sua ascesa ed è descritta come una storia sull’origine di Hulkster e Hulkamania.

Dunque, ricapitolando, la trama del film (il cui titolo è ancora ignoto) sarà incentrata sul periodo d'oro di Hulk Hogan. Senza riferimento alle sue origini o agli ultimi anni.

L'accordo, che ha impiegato mesi per essere messo insieme, includerà i diritti sulla vita, con Bollea che agisce come consulente per il film e produttore esecutivo. La produzione esecutiva sarà anche di Ashley Zalta di Sugar23.

Chris Hemsworth (che abbiamo già apprezzato nelle vesti di Thor) interpreterà la superstar del wrestling Hulk Hogan. In un film biografico che riunisce Todd Phillips con Scott Silver. Rispettivo regista e sceneggiatore del prossimo film di DC Comics The Joker. John Pollono (Stronger) co-scriverà la sceneggiatura con Silver nel bel mezzo della chiusura con Netflix.

La produzione sarà di Michael Sugar, il premio Oscar dietro Spotlight, che lo produrrà tramite il suo Sugar23 basato su Netflix, e Phillips e Bradley Cooper, che produrranno tramite il loro banner Joint Effort. Hulk Hogan è stato un appuntamento fisso per i set televisivi negli anni '80 dell'America come parte della World Wrestling Federation. Che successivamente ha battuto le sue gambe e le sue vincenti incursioni nei film e nella televisione, testimonianze varie e videogiochi.

Steve Desmond e Michael Sherman co-produrranno il progetto, che è alle sue prime fasi. Hemsworth ha già due film in uscita quest'estate: Avengers: Endgame, che è pronto per l’uscita il 26 aprile, e Men in Black: International, che è in programma per il 14 giugno.

Phillips è stato produttore del film candidato all'Oscar con A Star Is Born ed è il regista della serie di film Hangover. Il Joker, invece, è programmato per debuttare il 4 ottobre. Silver vanta il film con Eminem 8 Mile e The Finest Hours tra i suoi crediti. Pollono viene inoltre annoverato per Underground e Morris Yorn.

Hulk Hogan è nella storia del wrestling

Terry Gene Bollea (nato l'11 agosto 1953), meglio conosciuto con il nome di Hulk Hogan, è un wrestler, attore, personaggio televisivo, imprenditore e musicista ormai in pensione. Secondo IGN, Hogan è "la più famosa star del wrestling in tutto il mondo e il wrestler più popolare degli anni '80".

Tra il 1984 e il 1993 godette di una considerevole popolarità come personaggio eroico nella World Wrestling Federation (WWF, ora WWE), che continuò durante la metà degli anni '90 in World Championship Wrestling (WCW).

Nel 1996, divenne un cattivo, guidando la fazione New World Order (nWo). WWF e WCW, WrestleMania e Starrcade; contro Sting, ha chiuso il pay-per-view WCW più redditizio di sempre all'edizione del 1997 di Starrcade. Oltre a queste promozioni, non si è esibito per l'American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) e Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

E' sei volte campione mondiale dei pesi massimi WWF/campione WWF e sei volte campione mondiale dei pesi massimi WCW. Hogan è stato il primo wrestler a vincere nelle Royal Rumbles (1990 e nel 1991), ed è stato inserito nella classe WWE Hall of Fame del 2005, da Sylvester Stallone. Nel 2015 ha come detto chiuso il suo rapporto con la WWE, anche se è tornato nel 2018 dopo un certo numero di scuse.

Hogan ha avuto una lunga carriera, a partire dal ruolo antagonista del 1982 in Rocky III (dove veniva chiamato Labbra Tonanti). Ha recitato in diversi film (tra cui No Holds Barred, Suburban Commando e Mr. Nanny) e partecipato in tre programmi televisivi (Thunder in Paradise, Hogan Knows Best e China, IL), nonché in spot e in videogame.

È stato anche il frontman di The Wrestling Boot Band, il cui solo album, Hulk Rules, ha raggiunto il numero 12 nella classifica Billboard Top Kid Audio nel 1995.