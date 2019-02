Annuncio

Tutto pronto per il grande appuntamento di wrestling targato wwe del mese di febbraio. Domenica 17 febbraio a Houston nella serata americana, quando però in Italia saranno già le prime ore di lunedì, si terrà infatti Elimination Chamber, l'evento che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana, pronti a darsi battaglia per il titolo. Non solo l'attesissimo match che dà il nome a questo evento, ma anche gli altri incontri che mettono in palio la cintura. Facciamo dunque un recap della card dello show.

L'Elimination Chamber il match più atteso

Sarà il momento più atteso dell'evento. Sei lottatori sul ring, due subito pronti a sfidarsi, gli altri quattro chiusi all'interno di altrettante celle poste agli angoli del quadrato e pronti a entrare (uno alla volta).

La posta in palio è molto alta, perché il Wwe Champion Daniel Bryan rischia davvero grosso, visto che per conservare la cintura dovrà vedersela contro ben cinque avversari. Vale a dire AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton e Samoa Joe. Tutti lottatori di spessore e pronti a tutto pur di prendersi la cintura.

Gli incontri di Elimination Chamber

Il Kickoff match è quello che metterà in palio il titolo Cruiserweight, vale a dire quello dei pesi leggeri. Il campione Buddy Murphy dovrà guardarsi le spalle da Akira Tozawa, che proverà a strappargli la cintura. In un "no disqualification match", vale a dire senza squalifiche, vedremo affrontarsi Braun Strowman e Baron Corbin. I due ormai sono ai ferri corti da diverse settimane e si affronteranno adesso l'uno contro l'altro su ring.

Compito ingrato per Finn Balor, che in un "handicap match" affronterà Bobby Lashley e Lio Rush. Sarà difficile strappare per lui la vittoria in inferiorità numerica. In palio in questo show del 17 febbraio ci sono anche le cinture di campioni di coppia di Smackdown, attualmente nelle mani di The Miz e Shane McMahon. Proveranno a strappargli le cinture The Usos, una coppia ben affiatata e che più volte ha avuto l'onore di questo alloro. In campo femminile Ruby Riott è attesa da una impresa titanica, vale a dire mettere al tappeto la campionessa femminile di Raw Ronda Rousey. Finora nessuno c'è riuscito.

Il primo storico titolo di coppia al femminile

A Elimination Chamber verrà scritta una pagina di storia del wrestling, visto che ci sarà in palio per la prima volta il titolo di coppia al femminile.

Nella struttura d'acciaio vedremo all'opera le diverse coppie che proveranno a conquistare le cinture: Bayley e Sasha Banks, Carmella e Naomi, The IIconics (Billie Kay e Peyton Royce), Mandy Rose e Sonya Deville, Nia Jax e Tamina (Raw) e The Riott Squad (Liv Morgan e Sarah Logan). Impossibile fare pronostici.