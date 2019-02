Annuncio

Oggi è uscita l'attesissima seconda stagione di Suburra, l'acclamata serie targata Netflix – si tratta in assoluto della prima serie italiana ad essere stata distribuita a livello globale dalla popolare piattaforma video americana – ispirata dall'omonimo romanzo del magistrato Gian Carlo De Cataldo, già autore di un altro libro da cui erano stati realizzati film e serie televisive, ovvero 'Romanzo Criminale'.

Ieri sera a Roma, per la precisione al Circolo Degli Illuminati, si è tenuta la festa per la presentazione ufficiale della serie. Tutto il cast, Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara in primis, era ovviamente presente insieme a molti altri ospiti. Tra questi anche Salmo che è stato più volte immortalato dai fotografi presenti.

Nel pomeriggio di oggi il rapper olbiese, classe 1984, ha postato un'immagine della cerimonia di presentazione in cui è possibile vederlo in posa mentre sul muro dietro di lui è presente la grafica della nuova stagione della popolare serie Netflix.

Salmo, nella didascalia che accompagna la foto, ha scritto queste parole: 'Sorpresa. Sono uno dei protagonisti di Suburra: Er Giaguaro".

Il troll di Salmo

Tanto è bastato a molti per ipotizzare – comprensibilmente, dato che il rapper ha già più volte lavorato come attore, per spot e cortometraggi – che l'autore di 'Playlist fosse effettivamente uno degli attori protagonisti della seconda stagione di Suburra. In realtà si è trattato di un vero e proprio troll.

Scorrendo infatti la lista del cast e dei personaggi di Suburra 2, facilmente reperibile on line, non vi è la benché minima traccia né di Maurizio Pisciottu, questo il vero nome di Salmo, né del fantomatico personaggio 'Er Giaguaro'.

Il post di Salmo tuttavia ha convinto molti, inclusi alcuni alcuni noti network Rap, che il cantante fosse effettivamente nel cast. Del resto difficile biasimarli visto che Salmo è uno degli artisti più eclettici, nonché uno dei personaggi più imprevedibili del panorama nazionale, da lui ci si potrebbe aspettare questo ed altro.

Tutt'ora la maggior parte degli utenti, almeno a giudicare dai commenti, non sembra aver colto la natura delle affermazioni di Salmo.

Probabilmente per questo motivo il rapper ha deciso di palesare lo scherzo. Lo ha fatto sempre via Instagram, questa volta non con un post ma con una storia in cui ha letteralmente mostrato 'Er giaguaro', ovvero la decorazione presente sulla parte posteriore della camicia che indossava al party di ieri sera.