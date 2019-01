Annuncio

Annuncio

Si avvicina il momento della Royal Rumble 2019 [VIDEO], l'evento di wrestling targato Wwe che è senz'altro uno dei più importanti della stagione di questo sport-entertainment. Questo perché dai risultati si iniziano a capire gli scenari di Wrestlemania. Tanti titoli in palio nei match programmati domenica 27 gennaio a Phoenix (in Italia le prime ore del 28), ma il più atteso è senz'altro quello che dà il nome allo stesso evento, vale a dire la Royal Rumble.

In cosa consiste la Rumble

Questa tipologia di match prevede la partecipazione di ben trenta atleti, che entreranno sul ring a distanza di un intervallo di tempo che in genere consiste in 90 secondi.

Leggi anche Giornata della Shoah: sette frasi celebri per non dimenticare

Quindi ci sarà battaglia sul ring e l'unico modo per eliminare un rivale è quello di farlo uscire dal quadrato sopra la terza corda. Non valgono gli schienamenti e nemmeno le sottomissioni.

Advertisement

Il vincitore sarà l'unico lottatore rimasto sul ring. E' chiaro che entrare per ultimi è un importante vantaggio, ma la storia di questi match ci insegna che può vincere anche chi entra tra i primi. La resistenza fisica, unita ad un pizzico di fortuna, è sempre tra le armi migliori per arrivare al successo.

Chi partecipa alla Royal Rumble

Non sono stati resi noti [VIDEO] tutti i nomi dei partecipanti e nemmeno l'ordine di entrata, tranne quello di R-Truth che avrà il vantaggio di entrare per ultimo sul ring. E non da è escludere che possano esserci delle sorprese a Phoenix, magari qualche gradito ritorno. E' bene precisare che in questo match possiamo vedere all'opera sia atleti del roster di Raw che di quello di Smackdown. Per adesso sono stati annunciati, anche attraverso il sito internet della Wwe, i nomi di John Cena, Randy Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Titus O'Neil, Andrade, Rey Mysterio Mustafa Ali.

Advertisement

I migliori video del giorno

In attesa che il quadro venga complicato, è anche molto difficile fare dei pronostici. Perché basta dare uno sguardo ai nomi per vedere come sul ring di Phoenix saliranno tante stelle della compagnia americana, pronte a tutto pur di aggiudicarsi la vittoria. Cena, Ambrose, Rollins e McIntyre sembrano essere i più accreditati per il successo finale, ma occhio come detto alle sorprese. La vittoria non sarebbe soltanto prestigiosa. Va infatti precisato che il vincitore della Rumble avrà di diritto l'opportunità di lottare per il titolo Wwe nella prossima edizione di Wrestlemania.