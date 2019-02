Annuncio

Annuncio

Ora lo possiamo anche dire: dopo la vittoria scontata agli Oscar di Rami Malek nella categoria miglior attore protagonista un altro risultato quasi certo era quello dedicato alla miglior colonna sonora. Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di "A star is born", di cui Bradley Cooper è sia regista che protagonista, hanno cominciato a proliferare su YouTube una miriade di cover del brano Shallow, segno che il brano è stato apprezzato dal pubblico.

Il brano contenuto all'interno del film è scritto dalla stessa interprete Lady Gaga insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt. Il trasporto emotivo e la sensibilità della canzone che concilia una voce profonda come quella di Bradley Cooper (che abbiamo scoperto essere un cantante niente male) a quella potente e più sostenuta di Lady Gaga hanno consentito a quest'ultima di vincere l'Oscar per la miglior colonna sonora.

Annuncio

Lacrime da Oscar

Se questa vittoria era stata prevista da tutti (o quasi) è apparsa inattesa per la diretta interessata: Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga (nome preso tra l'altro da una nota canzone dei Queen) che dopo essere arrivata spavalda e senza accompagnatore sul red carpet si è lasciata andare a un prorompente pianto che ha commoso tutto il Dolby Theatre di Los Angeles. Uno sfogo liberatorio derivato da un lungo lavoro e da un tragitto che non è sicuramente stato facile ma che l'ha portata fino a qui. Come nel film anche nella vita reale Lady Gaga ha dovuto affrontare sfide che sembravano insormontabili ma che ha superato sempre a testa alta grazie a un atteggiamento vincente che ha ricordato anche nel discorso di ringraziamento: "L'importante non è vincere ma non arrandersi mai.

Annuncio

I migliori video del giorno

Se hai un sogno combatti per esso. Non é importante il numero di volte in cui vieni rifiutato o cadi, importa quante volte ti alzi e, coraggiosamente, vai avanti". Questo è il segreto di una donna forte e intraprendente, incapace di arrendersi nonostante le dure battaglie che ha dovuto affrontare come il bullismo e addirittura un abuso sessuale. É inarrestabile e decisa a rincorrere i propri sogni fino alla fine senza accontentarsi mai e infatti adesso, dopo una serie di innumerevoli successi, è arrivata addirittura all'Oscar.

Un amore da film

Questo ambito premio, bisogna riconoscerlo, appartiene un po' anche a Bradley Cooper che non si è limitato solo a dirigere il film (ruolo dissacrante o consacrante per un attore).

Annuncio

Ma oltre a recitare si è cimentato anche in una esibizione canora guidato dalla talentuosa cantante che ha seguito in più di un concerto del suo Tour per eseguire live la ormai celebre canzone. Il rapporto che traspare tra i due nel film sembra essere così reale che alcuni fan hanno supposto che Lady Gaga si sia veramente innamorata del bel 44enne. Sono supposizioni abbastanza azzardate anche se bisogna dire che la complicità tra i due sembra superare le soglie del mero rapporto professionale. Anche la performance che i due hanno eseguito sul palco del Dolby Theatre sembra confermare la teoria dell'innamoramento. Lo sguardo che Cooper ha rivolto alla moglie una volta terminata l'esibizione però ha fatto tornare tutti con i piedi per terra.