A seguito della vittoria segnata dal cantautore dalle origini italo-egiziane Mahmood al Festival di Sanremo 2019, in molti sono insorti per la mancata vittoria di Ultimo, e non solo i fedeli telespettatori della kermesse musicale. Anche un esorcista, ai microfoni di un intervento radiofonico, si è espresso contro il trionfo di Mahmood, contestando che la sala-stampa abbia riabilitato la musica trap e la figura del trapper mediante Sanremo, alla luce di quanto accadeva tragicamente al locale Lanterna Azzurra di Corinaldo diverse settimane fa, in occasione di un concerto di Sfera Ebbasta.

Un esorcista infiamma la polemica della vittoria di Mahmood a Sanremo e non solo

A diversi giorni dall'avvenuta messa in onda della puntata finale del Festival di Sanremo 2019, la kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni continua a catturare l'attenzione dei media.

Al centro dell'ondata di polemiche del dopo-Festival è finita, oltre al tanto discusso vincitore del Festival Mahmood, anche la co-conduttrice Virginia Raffaele, la quale è al momento accusata da diversi esponenti della Chiesa italiana ed esorcisti di aver invocato il nome di Satana e dileggiato la fede cristiana.

In particolar modo, a criticare l'operato della conduttrice ed imitatrice, è stato l'esorcista Antonio Mattatelli, il quale ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'I Lunatici', un programma che va in onda su Rai Radio 2. ''Siamo tutti amareggiati. Non è solo stata di cattivo gusto e blasfema, ma è stata anche irriverente ed irrispettosa nei riguardi di coloro che soffrono'' ha sentenziato don Mattatelli ai danni di Virginia Raffaele.

L'esorcista ritiene che sia opportuno che la co-conduttrice del Festival chiarisca la sua posizione in merito, in quanto sente che i fedeli di religione cattolico-cristiana siano bullizzati dai media e che i giovani sono potenziali vittime di messaggi mediatici negativi. Don Antonio Mattatelli non ha risparmiato né il vincitore di Sanremo 2019, né chi ha votato per la vittoria di Mahmood, definendo tale vittoria 'non un fatto politico, ma commerciale'.

''Mahmood ha vinto per riabilitare il trap dopo la strage di Corinaldo'' ha asserito l'esorcista, il quale si è detto convinto che l'artista abbia ricevuto voti dai critici, al mero scopo commerciale di salvare la musica trap e la figura del trapper, a seguito della tragedia di Corinaldo, che ha visto 6 persone perdere la vita in un locale e nel mezzo di un concerto di Sfera Ebbasta.