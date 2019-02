Annuncio

Annuncio

Grande successo di pubblico e di critica per lo spettacolo teatrale dal titolo 'Sbussolati', portato in scena dall'istrionico artista Mario Zamma, volto noto del programma televisivo 'il bagaglino'. Il one-man show, della durata di circa 100 minuti, si è tenuto presso la struttura del teatro Auditorium comunale di Saviano (provincia di Napoli) ed è stato prodotto dall'attore campano Nicola Canonico (sua l'agenzia di produzioni 'Good Moon'), in collaborazione con il promoter locale dell'alleanza assicurazioni, Dottor Felice Napolitano.

Lo spettacolo

Scritto a quattro mani dallo stesso Mario Zamma assieme a Roberto D'Alessandro, 'Sbussolati' - come si può capire subito dal titolo stesso dello spettacolo, affronta lo 'sbussolamento' della nostra odierna società, dove l'uomo sembra aver, per l'appunto, perduto la bussola e quindi l'orientamento: si sente privo di punti di riferimento, senza valori e/o ideali.

Annuncio

In scena, Zamma alterna momenti musicali a monologhi, riflessioni, imitazioni e tanto altro. Ironia, satira e sano umorismo sono le costanti dell'intera rappresentazione teatrale, durante la quale il comico di origini avellinesi affronta tematiche attualissime e delicate come l'utilizzo della tecnologia, in particolare dei social network, oltre alla politica, l'immigrazione, la famiglia, l'amore e il matrimonio. Tutti temi affrontati in maniera leggera, con l'irresistibile comicità dell'attore irpino. Protagonista del racconto scenico è un uomo che, in seguito alla separazione dalla moglie, ha perso tutto e si trova letteralmente sul lastrico, senza più un euro in tasca e costretto a ricorrere al sostegno della Caritas per avere un pasto caldo. Da qui hanno inizio una serie di situazioni paradossali ed estremamente ironiche che lasciano lo spettatore senza fiato...dalle risate.

Annuncio

I migliori video del giorno

Chi è Mario Zamma?

Mario Zamma è un artista campano di origini irpine. Personalità versatile e camaleontica, Zamma è al contempo musicista, cantante, scrittore, attore comico, imitatore, filosofo di vita e poeta romantico. Per lui tanta gavetta nelle piazze della provincia di Avellino, prima del meritato successo, ottenuto grazie alla trasmissione televisiva 'Il bagaglino'. Celeberrime le sue indimenticabili imitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui ricordiamo Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, Antonio Di Pietro, Ciriaco De Mita, Antonio Di Pietro, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, solo per citarne alcuni.