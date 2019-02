Annuncio

Annuncio

La leggenda dei Beatles, nei decenni, ha straripato anche nel mondo del Cinema: basta pensare alle musical-comedy degli anni '60 interpetate dai Fab Four in persona tra cui "Help!" e lo psichedelico "Yellow Submarine", o anche ai più recenti documentari, tra cui spicca il raffinatissimo "The Beatles: Eight Days a Week" di Ron Howard uscito appena 3 anni fa.

Un tributo ai Beatles sui generis

A 50 anni esatti dal celebre concerto sul tetto (ultima apparizione live della band) un'ulteriore conferma che la Beatlemania non si è ancora spenta ci arriva dal cineasta britannico Danny Boyle, famoso al grande pubblico per "The Millionaire", valsogli un Oscar alla miglior regia, e per film di culto come "Trainspotting".

Annuncio

Il noto regista, con la sua ultima fatica cinematografica, rende omaggio ai Beatles in modo originale e accattivante. Ad aiutarlo c'è Richard Curtis, altro mostro sacro del cinema inglese che ha firmato, tra le altre, le sceneggiature di "Notting Hill" e de "Il diario di Bridget Jones".

"Yesterday", questo il titolo del film, racconta la storia di Jack (Himesh Patel), un giovane musicista rassegnato agli insuccessi che dopo essere stato investito da un autobus durante un blackout mondiale, si scopre, inspiegabilmente, l'unico a ricordare l'esistenza dei Beatles e di tutti i loro grandi successi. Il protagonista infatti improvvisa un pezzo di Yesterday davanti ai suoi amici (ricordandoci vagamente un tragicomico Massimo Troisi che, tornato indietro nel tempo in "Non ci resta che piangere", intona proprio questa canzone per far colpo su una fanciulla del '500).

Annuncio

I migliori video del giorno

Questi, sbalorditi dalla bellezza del brano, nuovo alle loro orecchie, iniziano a pensare che il loro amico abbia uno straordinario talento musicale.

A questo punto Jack si rende conto che può costruire la sua carriera di pop-star riproponendo i pezzi che hanno portato i 4 ragazzi di Liverpool al successo mondiale a un pubblico che non ha mai ascoltato canzoni storiche come "Hey Jude" e "Let it be".

Passato e presente si incontrano

Ma non andremo al cinema solo per ascoltare musica del passato: nel film, nel ruolo di produttore e compagno di concerti del protagonista, ha una parte anche il popolare cantautore Ed Sheeran (che ornerà in Italia a giugno con il suo Divide tour). Inoltre, proprio per non farci mancare nulla, il trailer inglese ci lascia intuire che forse faranno un cameo anche Paul McCartney e Ringo Starr, entrambi ancora attivi in campo musicale.

Annuncio

Come andrà a finire per il giovane Jack, però, non lo scopriremo prima di settembre 2019: il film infatti uscirà il 28 giugno nelle sale inglesi e solo qualche mese dopo arriverà in Italia.