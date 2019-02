Annuncio

Anche dopo una settimana si continua a parlare della classifica del Festival di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood con il brano Soldi. Dopo la polemica di Ultimo con i giornalisti, accusati di aver ribaltato il risultato del televoto, e quella di Loredana Bertè che ha accusato la giuria d'onore di aver ribaltato il giudizio del pubblico, anche Simone Cristicchi ha voluto dire la sua. In un'intervista rilasciata per il quotidiano "La Verità", il cantante ha lamentato il fatto che la giuria d'onore abbia ribaltato il voto popolare, dicendo di essere primo o secondo al televoto in una serata del Festival di Sanremo. I dati ufficiali però lo sconfessano, non è mai stato sul podio nella classifica del televoto.

Simone Cristicchi: 'La giuria mi ha sbattuto al 12° posto'

Il cantautore in gara al Festival di Sanremo con il brano Abbi cura di me, premiato con il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale e il Premio Sergio Endrico alla miglior interpretazione, ha criticato il sistema di voto che ha portato alla classifica finale. In un'intervista rilasciata per "La Stampa", Simone Cristicchi ha dichiarato: "Io venerdì sera ero primo o secondo al televoto e sono stato penalizzato dalla giuria d’onore che mi ha sbattuto al 12° posto": I dati ufficiali però lo smentiscono.

Se si guarda la classifica del televoto relativa ad ogni serata del Festival di Sanremo si vede subito che Simone Cristicchi non è mai stato sul podio nelle classifiche del televoto.

Nel corso della prima serata infatti ha raccolto dal pubblico a casa il 4,06% delle preferenze classificandosi sesto nella classifica del televoto. Meglio durante la terza serata, dove si è esibita però soltanto la metà degli artisti in gara,nella quale il cantautore ha raccolto il 9,69% delle preferenze classificandosi quarto al televoto.

SI classifica al quarto posto nella classifica del televoto anche nella quarta serata con il 6,94% delle preferenze; peggiora invece il risultato nella serata conclusiva dove si classifica quinto per il pubblico a casa con il 6,70% delle preferenze. Nel suo caso dunque la giuria di onore e la sala stampa non hanno cambiato di molto il risultato ottenuto dal pubblico.

Deluso dal quinto posto ottenuto e convinto che le altre giurie oltre a quella popolare lo abbiano penalizzato nella classifica Simone Cristicchi ha parlato anche con il presidente della Rai della questione, consigliando che il meccanismo di voto andrebbe rivisto.