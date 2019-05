Un film biografico deve raccontare tutto, specie se si tratta di un'artista e di una rockstar: nel recente film dedicato alla vita di Elton John, dal titolo Rocketman, è stata proposta l'eliminazione di alcune scene, contenenti scene a luci rosse e di droga. Ma lo stesso Elton si è opposto, e le scene sono dunque visibili all'interno del film, la cui visione però è stata ristretta ai minori di anni 17.

Scene proibite

Elton John ha voluto che all'interno del film dedicato alla sua vita, Rocketman, non fossero tagliate le scene contenenti sequenze di droga oppure scabrose. Ed è forse anche a causa di questo che negli Stati Uniti il film è stato classificato con la R di "restricted", e quindi ciò implica che i minori di anni 17 possono vedere il film al cinema soltanto se sono accompagnati.

Paramount Pictures, che aveva pensato di tagliare alcune scene scabrose del film, si aspettava invece che la pellicola fosse considerata inappropriata solamente per i minori di anni 13, cosa che avrebbe portato sicuramente più persone a vedere Rocketman.

Taron Egerton diventa Elton John in Rocketman - vanyaland.com

Ma il Baronetto comunque non si è pentito di questa scelta, visto che così il film è decisamente più veritiero e realistico.

E al Guardian Elton ha detto che non voleva affatto un film pieno di droga e vizi. "Ma, comunque, tutti sanno che questi aspetti hanno fatto parte della mia vita negli anni Settanta e Ottanta. Non avrebbe avuto senso quindi realizzare un film per far vedere che dopo ogni spettacolo ritornavo in albergo soltanto con una tazza di latte caldo e in compagnia di una Bibbia".

Il Baronetto vuole infatti che i figli possano vedere un racconto autentico di quella che è stata la vita del padre, sia nel bene che nel male: per lui è stato importante la voglia di mostrarsi prima a loro stessi che al resto del pubblico, e questo aspetto ha influito nel modo di produrre il film.

Il film

Per l'artista non è stato particolarmente traumatico ripercorrere la propria vita: “Son cose vere e la colpa è stata solamente mia, a differenza dell'infanzia.

Nessuno mi ha costretto ad assumere doghe o alcool, anzi, più di una persona ha tentato di farmi ragionare dicendomi che stavo per perdere il controllo".

Dopo la presentazione al festival di Cannes, nel primo fine settimana, nelle sole sale inglesi, Rocketman ha superato la cifra di sei milioni di dollari, secondo i dati che sono stati riportati da Deadline, e il biopic si piazza così al secondo posto, dietro soltanto ad Aladdin. Nella giornata di ieri, 29 maggio, è uscito anche in Italia e adesso si aspetta l'uscita anche nelle sale statunitensi, prevista per il prossimo il 31 maggio.

Elton John è comunque del tutto soddisfatto del modo in cui è stato prodotto il film ed ama tutte le scene, incluse quelle più fantasiose.