Un nuovo brano targato Bruce Springsteen ha visto la luce oggi, giovedì 30 maggio, giorno in cui il "Boss" ha pubblicato il singolo "Tucson Train". Il brano è il terzo estratto dall'imminente nuovo album "Western Stars", la cui uscita è fissata per venerdì 14 giugno 2019.

'Western Stars': un disco più intimo senza la storica band

Il nuovo lavoro di Bruce Springsteen si segnala per la mancanza della E-Street Band, lo storico gruppo che ha accompagnato il rocker statunitense per gran parte della sua ultra quarantennale carriera.

La separazione dall'iconica band è solo temporanea, in quanto lo stesso Springsteen ha dichiarato di essere pronto ad un nuovo disco con la E-Street Band a cui seguirà un tour europeo nel 2020.

"Western Stars", diciannovesimo album in studio del Boss, è stato registrato in gran parte nello studio privato del cantautore in New Jersey, con l'aggiunta di alcune sessioni di registrazione tra New York e la California. Pubblicato per la Columbia Records, il nuovo album viene descritto da Springsteen come un "ritorno alle registrazioni da solista, accompagnate da potenti arrangiamenti orchestrali".

Bruce Springsteen: il video di "Tucson Train"

L'album, caratterizzato da un'atmosfera più intima rispetto a quelli realizzati con la band, si compone di 13 tracce. Questa la tracklist ufficiale di "Western Stars": Hitch Hikin', The Wayfarer, Tucson Train, Western Stars, Sleepy Joe's Cafè?, Drive Fast (The Stuntman), Chasin' Wild, Horses, Sundown, Somewhere North of Nashville, Stones, There Goes My Miracle, Hello Sunshine, Moonlight Motel.

Il video di 'Tucson Train'

La pubblicazione di "Tucson Train" segue a distanza di poche settimane quella dei primi due singoli di "Western Stars": il 26 aprile è stata infatti la volta di "Hello Sunshine", seguito dal lancio di "There Goes My Miracle" dello scorso 14 maggio.

Il Boss ha lanciato il suo nuovo singolo tramite il proprio canale Youtube, dove è disponibile il video ufficiale. Nel caso dei primi due singoli sono invece stati realizzati due lyric video. Il brano è disponibile sui diversi siti di musica in streaming e negli store, digitali e non. Il cortometraggio ad esso dedicato, girato in bianco e nero, è diretto da Thom Zimny e vede la presenza di Patti Scialfa, moglie di Springsteen e membro della sua storica band.

Ad accompagnarlo anche una sezione di archi e fiati.

Il testo di "Tucson Train" racconta di un uomo che lascia la sua città, San Francisco, in cerca di una nuova vita dopo la fine di un amore. Come il resto dell'album e di moltissimi brani del Boss, anche il nuovo brano è pervaso dal grande potere della poetica springsteeniana, capace di racchiudere in pochi minuti e in poche righe di testo storie capaci di appassionare milioni di fan.