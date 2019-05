Dopo Roma, Milano, Firenze, Torino, ‘I love Italy', mostra itinerante ideata dalla curatrice indipendente Francesca Callipari, in collaborazione con l’associazione Kouros di Lucca, sbarca a Parigi, conquistandola completamente grazie all’estro e al talento degli artisti partecipanti. In una tre giorni di grande Arte e cultura che si conclude oggi, i 23 prescelti, selezionati per l’importante kermesse, hanno avuto l’opportunità di esporre le proprie opere in una delle più prestigiose fiere dell’arte in Europa, l’Art Shopping, allestita presso la suggestiva cornice de ‘Le Carrousel du Louvre’.

Una vetrina sicuramente tra le più ambite e desiderate per ogni artista, con 10.000 operatori del mercato internazionale dell’arte contemporanea di fronte ai quali esibire le proprie opere.

'I love Italy' sbarca a Parigi

Continua così brillantemente l’ambizioso progetto artistico ‘I love Italy’, che dopo aver fatto tappa nelle più importanti città italiane, fa il suo esordio nella capitale francese, ottenendo un riscontro fortemente positivo e un numero di visite oltre ogni aspettativa.

I love Italy ad Art Shopping - Parigi

Tanti i visitatori interessati e colpiti dalla bellezza e dall’originalità delle creazioni in mostra e dall’allestimento curato nei minimi dettagli dalla giovane Art Curator, Francesca Callipari, il cui intento è da sempre mettere al centro l’artista, evidenziandone le sue peculiarità e la validità dei suoi elaborati.

Una riflessione sulla forza creativa italiana

Fondamentale anche la riflessione che questo progetto artistico propone: rimarcare la forza creativa del Bel Paese, palesare le innumerevoli qualità e potenzialità presenti nel territorio italiano, prospettare un ricco confronto con le altre realtà artistiche presenti oltre i nostri confini.

Numerose e variegate le proposte artistiche anche in questa esposizione: si è spaziato dalla fotografia all’arte digitale, dal figurativo all’astratto, dall’onirico al paesaggistico, sino all’informale, col compiacimento di collezionisti e appassionati.

Dunque ancora una volta una grande chance per gli artisti presenti: Maria Rosaria Iacobucci, Giampiero Murgia, Nello Spataro, Rosa Liotto, Majla Chindamo, Gilda Pantuliano, Francesca Sorrentino, Nadiya Yatsulchak, Martina Sacheli, Andrea Severi, Paola Tramontin, Maria Strangio, Giuseppe Cannito, Stefania Comaschi, Adina Ungureanu, Manuela Chittolina, Francesca Ghidini, Cristina Modolo, Francesca Scesa, Roberta Del Conte, Flora Trojer, Laura Lepore, Rosanna Anelli; la loro creatività sotto la Torre Eiffel [VIDEO]non ha affatto sfigurato, anzi ha fatto risplendere Parigi di nuova luce, dalle graziose sfumature verdi, bianche e rosse.