Lo scorso 1°maggio a Lisbona i Metallica hanno iniziato il loro tour europeo con un energico show all'Estadio do Restalo: sul palco la band ha suonato brani che non eseguiva da un po' di tempo.

Il concerto di Lisbona

Grandi emozioni a Lisbona in occasione della primo concerto europeo del nuovo WorldWired Tour dei Metallica: in totale la scorsa sera la band ha suonato una scaletta di 18 canzoni. Dopo l'inizio affidato a Hardwired, hanno suonato alcuni brani che mancavano da alcuni anni nei loro concerti.

Metallica, in concerto a Lisbona il 1°maggio

Tra questi c'è Disposable Heroes, che è stato suonato per l'ultima volta nel 2015, The God That Failed, che manca in un loro concerto dal 2012, e Frantic, che è stata suonata per l'ultima volta nel 2011. Ecco la scaletta

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song)

Hardwired Intro

Hardwired

Disposable Heroes (tour debut)

Ride the Lightning

The God that Failed

The Unforgiven

Here Comes Revenge

Moth Into Flame

Sad but True

Welcome Home (Sanitarium)

Frantic

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Seek & Destroy

Encore:

Lords of Summer

Nothing Else Matters

Enter Sandman (with 'The Frayed Ends of Sanity' outro)

Il tour europeo

Il tour di supporto al loro ultimo album Hardwired ... To Self-Destruct continua a stupire: partito nell'autunno del 2016, ha già registrato più di 130 concerti in tutto il mondo.

E lo scorso novembre il batterista Lars Ulrich ha dichiarato a The Mercury News che il viaggio potrebbe durare fino all'inizio del 2020.

Il batterista Lars Ulrich ha sottolineato il fatto che la band può permettersi un tour personalizzato che funziona perfettamente: si sono posti dei limiti, non suonare per due settimane consecutive, in modo da tornare a casa per poter vedere le famiglie a San Francisco. In questo modo è davvero difficile che la band possa perdere la testa, sia fisicamente che mentalmente, proprio perché riescono a tenere un ritmo che non li stravolge.

Stasera la band è attesa in Spagna, con il concerto di Madrid al Valdebebas, il 5 saranno attesi dal pubblico di Barcellona, e l'8 torneranno in Italia, con un concerto a Milano che si terrà presso l'Ippodromo Snai San Siro. Dopo la data italiana, toccheranno in ordine Svizzera, Francia, Irlanda e via via quasi tutti i paesi europei per tutta l'estate, con l'ultimo show previsto il 25 agosto in Germania, a Mannheim.

Dopo due concerti a settembre nella loro San Francisco, a ottobre e novembre saranno di nuovo in viaggio, destinazione Oceania: in totale sono attesi con ben otto concerti tra Australia e Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda un altro capitolo, quello del nuovo album, il chitarrista Kirk Hammett non nasconde di avere davvero tanto materiale per il nuovo disco in studio: è possibile che concluso il tour la band possa lavorarci, sottolineando come siano passati già quasi tre anni dal loro ultimo disco.