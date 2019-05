Domenica 12 maggio 2019 si correrà la 2ª tappa del 102° Giro d’Italia. La frazione in programma misurerà 205 Km e porterà i corridori da Bologna a Fucecchio. Si renderà omaggio a Gino Bartali, che, nella sua straordinaria carriera, ha vinto per 3 volte la corsa rosa (1936, 1937, 1946). I corridori percorreranno le “sue” strade in una tappa caratterizzata da saliscendi. Nell’attesa della corsa, giovedì scorso è andato in scena uno spettacolo teatrale a Fucecchio dedicato proprio al grande campione.

2ª tappa del Giro d'Italia 2019

Al Teatro Pacini c’è stato “Bartali: il bene si fa ma non si dice” a cura della Compagnia delle Seggiole. Ci saranno altri eventi in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia in una cittadina che ha dato i natali al giornalista Indro Montanelli 110 anni fa, proprio quando ci fu la 1ª edizione della corsa rosa. In attesa di scoprire chi taglierà per primo la linea del traguardo, andiamo a guardare più nel dettaglio il percorso di gara.

Planimetria e altimetria della 2ª tappa

Come già detto, sarà una frazione mossa, con partenza da Bologna.

Gradualmente la strada comincerà a salire, fino allo scollinamento appenninico. Giunti a La Serra, si proseguirà per Montepiano, dopodiché avremo la lunga discesa verso Prato. A questo punto si entrerà nella provincia di Firenze, lambendo il capoluogo toscano. Giungi a Ginestra Fiorentina, inizierà la parte più impegnativa della tappa, con un paio di salite impegnative. La prima, anche se non sarà considerato un GPM, porterà a Montespertoli. Si proseguirà in discesa verso Empoli, dopodiché a Limite sull’Arno si tornerà a salire.

Si tratterà dell’ascesa verso Montalbano (Il Castra), un GPM di 3ª categoria. Lungo i 5,8 Km si affronteranno pendenze medie al 6,8%, con punte massime al 13%. Una volta arrivati in cima, si proseguirà verso Vinci, prima di imboccare la salita verso San Baronto (4ª categoria).

Al termine mancheranno poco più di 20 Km all’arrivo. Qualcuno potrebbe approfittarne per prendere il largo e anticipare la volata di gruppo. La discesa porterà a Mastromarco, dopodiché si andrà alla volta di Cerreto Guidi e Pieve a Ripoli.

Si giungerà a Fucecchio con gli ultimi 4 Km su strade strette nella prima parte, con alcuni cambi di direzione. La seconda parte sarà su ampi viali. Il rettilineo conclusivo nella cittadina del palio misurerà 900 mt e sarà posizionato in Via Fucecchiello. La città di Fucecchio, oltre ad aver dato i natali ad Indro Montanelli, li ha dati anche ad Andrea Tafi. Nel suo palmarès troviamo Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre, ma nella sua carriera vanta anche un’altra classica monumento, ovvero il Giro di Lombardia.

Vi ricordiamo, che la diretta tv sarà visibile in chiaro sui canali della Rai. Una volta archiviata la 2ª tappa si affronterà la Vinci-Orbetello nella frazione successiva.