Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno.

Nuovo singolo per Springsteen

La nuova fatica discografica di Bruce Springsteen sta per essere completamente svelata: a due settimane dall'uscita, il Boss ha voluto regalare a tutti il terzo singolo da Western Stars, Tucson Train.

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di un brano in puro stile country, che racconta la storia di un uomo che lascia San Francisco per poter iniziare una nuova vita in Arizona. Come i precedenti singoli il pezzo è molto intimo e personale, e si respirano i paesaggi e i luoghi degli Stati Uniti.

Dopo la pubblicazione di Hello Sunshine e There Goes My Miracle, il nuovo singolo conferma la grande vena compositiva del Boss, che ha recentemente affermato di aver ritrovato l'ispirazione dopo un lungo digiuno.

Bruce Springsteen, foto promozionale

La registrazione del disco ha avuto luogo principalmente nello studio personale di Springsteen, nel New Jersey, con alcune sessioni aggiuntive che si sono tenute a New York e in California.

Nonostante questo lavoro sia da considerare come un disco solista di Springsteen, e quindi senza l'apporto della sua band di fiducia, la E Street Band, diversi membri, come la moglie, hanno contribuito al progetto. L'album però è tutto del Boss. L'uscita ufficiale di Western Stars è prevista per il prossimo 14 giugno: il diciannovesimo album in studio arriva a cinque anni di distanza dall'ultimo High Hopes.

Pubblicità

Il futuro del Boss

Per tutti gli appassionati di cinema inoltre bisogna ricordare che alcuni brani di questo disco faranno parte della colonna sonora del film Blinded by the Light, in uscita il prossimo agosto. Il film racconta la storia di un giovane immigrato pakistano che vive in Inghilterra, la cui vita è cambiata per sempre da quando ha scoperto le canzoni e la musica di Springsteen.

Ovviamente il rocker non resterà con le mani in mano dopo la pubblicazione dell'album.

Secondo i suoi piani, svelati in un'intervista al quotidiano La Repubblica, il cantautore del New Jersey ha in programma di tornare in studio con la sua E Street Band in autunno per registrare il nuovo disco, e dopodiché tornerà in tour. Non sappiamo ancora le tempistiche, ma sicuramente nel 2020 il Boss sarà con grande probabilità in giro a fare concerti.

Ha annunciato inoltre che, visto il suo grande amore per l'Italia e per la città di Roma in particolare, sicuramente tornerà nel nostro paese, proprio nella capitale e magari tornerà a suonare allo Stadio Olimpico.