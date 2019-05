Il mondo di Star Wars non sarà più lo stesso senza di lui, senza l'unico e insostituibile Chewbecca della saga di fantascienza. Peter Mayhew, indimenticabile interprete del "peloso" co-pilota del Millennium Falcon, si è spento a 74 anni in Texas. L'artista è deceduto il 30 aprile, ma soltanto ieri, 2 maggio, la famiglia ne ha dato notizia, sottolineando che negli ultimi momenti della sua vita è stato circondato dall'affetto e dall'amore dei suoi cari.

Il comunicato è stato diramato tramite il profilo Twitter ufficiale del compianto interprete di cittadinanza statunitense. I familiari hanno riportato che "con profondo amore e tristezza" hanno dovuto annunciare ai numerosi fan di Star Wars la scomparsa di Peter nella sua casa nel Texas settentrionale.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u