Dal 7 al 17 giugno a Bologna si terrà l'edizione 2019 del Biografilm, un noto festival internazionale interamente dedicato ai racconti di vita e alle biografie.

Tra i temi di quest'anno ci sarà spazio anche per la musica alternativa e, più specificatamente, per il punk-rock e l'hardcore punk. Difatti, come riportato da "Repubblica" e da alcuni siti web specializzati, durante il festival ci sarà l'anteprima mondiale del documentario 'At The Matinée', dedicato alla storia della scena hardcore di New York durante gli anni ottanta.

Andando maggiormente nei particolari, nel documentario si parlerà dei concerti che si tenevano durante le prime ore del pomeriggio nel famoso locale CBGB.

Il locale simbolo del rock e del punk newyorkese

Come già accennato in precedenza, il documentario diretto dal regista Giangacomo De Stefano ricostruisce i live hardcore che si tenevano nel noto locale CBGB. Esso fu il simbolo della scena rock e punk newyorkese e, più in generale, statunitense.

Infatti, come riportato anche nello stesso articolo scritto su Repubblica, il CBGB è particolarmente noto per aver ospitato bands importantissime del panorama rock e punk-rock statunitense come i Talking Heads, i Blondie e i Ramones. D'altronde lo stesso locale di musica alternativa, nonostante sia stato chiuso più di dieci anni fa, continua ad essere citato sulla Lonely Planet di New York.

Gli anni d'oro dell'hardcore old school di New York

Il documentario di De Stefano è stato prodotto, come riporta il magazine online 'Rumore', dalla società di produzione cinematografica di Torino 'La Sarraz Pictures' ed è stato realizzato in collaborazione con Sky Arte.

Inoltre, nel documentario, lo stesso regista bolognese ripercorre quel periodo insieme a Walter Schreifels, un produttore e musicista che suonò in importanti e influenti gruppi hardcore locali come gli Youth of Today e i Gorilla Biscuits e post-hardcore come i Quicksand. Su ciò, bisogna dire che indubbiamente quegli anni furono un vero e proprio 'periodo d'oro' per la scena dell'hardcore vecchia scuola newyorkese e statunitense in generale.

Oltre a ciò, non si può dimenticare che proprio la scena hardcore punk di New York fu fondamentale per la nascita di generi musicali alquanto noti e maggiormente commerciali come il rapcore, il primo metalcore e il primissimo new metal, genere la cui popolarità esplose a metà anni novanta.

Su tale argomento, bisogna dire che le sonorità e l'attitudine portata avanti da bands dal calibro dei Sick Of It All, degli Agnostic Front o dei Madball saranno di fondamentale influenza per gruppi di successo come Biozhard e Hatebreed.