Slash, chitarrista dei Guns N'Roses, nel corso di una recente intervista di Jonathan Graham per la rivista Guitar Interactive ha parlato della attitudine delle giovani rock band di oggi, ed ha risposto anche ad una domanda sulla band rivelazione del 2019, i Greta Van Fleet, spesso eccessivamente criticati per aver "scopiazzato" il sound nientemeno che ai Led Zeppelin.

Le parole di Slash

Sui Greta Van Fleet è stato scritto di tutto: quello che forse bisogna tenere in considerazione è che la giovane rock band originaria del Michigan, nonostante non abbia ancora un sound originale e rimanga molto ancorata agli anni Settanta (Led Zeppelin in primis) è comunque ancora giovanissima ed ha tutte le qualità per continuare a fare bene e migliorare.

Anche Slash sembra mantenere molta prudenza, ma non nasconde comunque il suo apprezzamento:

“Tutti continuano nel chiedermi questa cosa. Non posso dire che li ascolto, ma apprezzo il fatto che vengano da un luogo puro. Devo riconoscere che le cose che ho ascoltato suonano molto Zeppelin e su questo ho sentito molte storie. Ed è tutto ok. Quando pubblicheranno il prossimo album, vedremo se saranno in grado di staccarsi da quel sound e quale potranno diventare.

Ma comunque, con il fatto che stanno avendo successo, stanno spalancando le porte a molti altri ragazzi”.

E poi Slash vuole anche commentare lo stato delle giovani rock band in arrivo sul panorama musicale, e riconosce che c'è un buon fermento in circolazione, cosa che fa ben sperare per il futuro del rock and roll. “Sta arrivando un'ondata [di nuove band]. Non c'è molto in più da dire, io faccio il mio e guardo in periferia ciò che accade, quel che fanno tutti gli altri.

Devo riconoscere che la gran parte delle band che ascolto sono gruppi che conosco già da tanto".

Ma comunque per Slash qualcosa bolle in pentola e aggiunge: "Ma qualcosa sta per accadere, tra i giovani sta ribollendo qualcosa sotto la superficie, in questo momento...e si stanno dirigendo verso il rock and roll per dei buoni motivi, invece di provare ad essere delle star ancora prima ancora di aver messo su cinque accordi. Pare che ci sia un reale atteggiamento e c'è in giro voglia di fare qualcosa con le p...e"

Il tour di Slash e il nuovo album dei Guns

Slash attualmente è impegnato con il tour solista insieme a Myles Kennedy e ai Conspirators: dopo i concerti in Sud America, il prossimo 7 giugno inizierà il tour europeo in Germania, con la data al Rock Am Ring.

E poi il chitarrista continuerà a girare gran parte d'Europa. Ricordiamo inoltre che, dopo il concerto primaverile dell'8 marzo al Fabrique di Milano, il musicista sarà nuovamente in concerto dalle nostre parti, visto che sarà in concerto a Servigliano il prossimo 30 giugno e in provincia di Verona sabato 6 luglio, ospite del Rock the Castle.

Dopo l'Europa sarà in Israele, e poi di nuovo in viaggio per una serie di concerti tra Canada e Stati Uniti fino ad agosto: per l'autunno invece i Guns N'Roses doverebbero tornare in studio per dedicarsi al nuovo album, molto atteso dal pubblico, che ha accolto in maniera straordinaria la rock band losangelina dopo il tour mondiale successivo alla reunion.