Il cantautore Tiziano Ferro, molto amato dai suoi fans e estremamente seguito sui propri social network (su Instagram conta più di un milione di 'seguaci') ha annunciato attraverso un filmato pubblicato in Rete le date dei concerti del suo prossimo tour. 'Tzn 2020' lo vedrà protagonista nella stagione estiva del prossimo anno nei principali stadi italiani.

Il nuovo singolo 'Buona (cattiva) sorte'

Il cantautore laziale proprio venerdì scorso, 31 maggio ha rilasciato il primo singolo del suo ultimo (in ordine di tempo) lavoro discografico: 'Buona (cattiva) sorte'.

I biglietti per i concerti di Tiziano Ferro saranno in prevendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 14 giugno e sino alle ore ore 10:00 di lunedi' 17 giugno per coloro che sono in possesso di carte prepagate di 'Intesa San Paolo'. Per tutti gli altri (vendite generali) sarà possibile acquistare i tickets d'ingresso per il 'TZN - 2020' a partire dalle ore 11:00 di lunedi' 17 giugno.

Tiziano Ferro, in arrivo il nuovo tour

Tutti i concerti del 'TZN - 2020'

Stadio 'GuidoTeghil' di Lignano Sabbiadoro - 30 maggio 2020;

Stadio 'Giuseppe Meazza - San Siro' di Milano - 5 giugno;

Stadio 'Olimpico' di Torino - 11 giugno;

di - 11 giugno; Padova, Stadio 'Euganeo' - 14 giugno;

Firenze, stadio 'Artemio Franchi' - 17 giugno;

Ancona, stadio del Conero - 20 giugno;

Stadio 'San Paolo' di Fuorigrotta ( Napoli ) - 24 giugno;

) - 24 giugno; Messina, Stadio 'Stadio San Filippo-Franco Scoglio' - 27 giugno;

Bari, stadio 'San Nicola' - 3 luglio;

Modena, stadio 'Alberto Braglia' - 7 luglio;

Fiera di Cagliari - 11 luglio;

Stadio Olimpico di Roma - 15 luglio.

'Accetto miracoli': il nuovo album

L'ultimo lavoro discografico di Tiziano Ferro prende il titolo di 'Accetto Miracoli' ed uscirà il prossimo 22 novembre per l'etichetta discografica Virgin Records (Universal Music Italia). Per comunicare la notizia ai propri fans, il cantautore laziale aveva scelto il giorno del suo 39esimo compleanno (il 21 febbraio scorso).

Con una foto pubblicata sui suoi profili dei social networks, Tiziano immortalato mentre sorridente spegne le candeline di una mega torta di compleanno, ha rivelato anche i titoli dei brani che comporranno la sua più recente fatica artistica. L'album sarà composto da ben dodici brani, tutti inediti. La track-list è la seguente: Accetto miracoli, Buona (Cattiva) Sorte, Le tre parole sono due, Casa a Natale, Il destino di chi visse per amare, Un uomo pop.

Cosa farebbe un uomo, In mezzo a questo inverno, Balla per me, Seconda pelle, Amici per errore, Vai ad amarti.