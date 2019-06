Salmo ha parlato della trap italiana in una recente intervista concessa al giornale svizzero Corriere del Ticino. Le parole del rapper sardo, classe 1984, sono state a dir poco severe, per certi versi inaspettate. L'autore di Hellvisback ha infatti formulato dei giudizi ben più duri rispetto ad altri commenti che aveva fatto in passato in merito al nuovo filone del Rap, che negli ultimi anni si è imposto indiscutibilmente rispetto agli altri sottogeneri, quantomeno a livello meramente commerciale, in tutto il mondo.

Nel corso della chiacchierata Salmo ha parlato anche del suo rapporto con altri generi musicali, in modo particolare il rock, i cui elementi sono spesso presenti nella musica dell'autore di Playlist, sicuramente ben di più rispetto alla maggior parte delle produzioni degli altri top player del rap game made in Italy.

Salmo durissimo con la trap italiana dei 'figli di papà'

Le dichiarazioni di Salmo sulla trap sono arrivate nella parte finale dell'intervista concessa all'edizione online del giornale svizzero Il Corriere del Ticino; queste le parole dell'artista: "La trap originale americana, quella che nasce dal disagio che viene poi raccontato nei pezzi, mi piace.

Salmo, rapper sardo classe 1984.

La trap fatta in Italia invece, quella fatta dai figli di papà che si cimentano in balletti dub e cantano con l'auto-tune, mi fa vomitare. In ogni caso ormai la trap si è talmente evoluta che non sono più in grado di dire cosa sia".

Il caso del mancato accordo con X Factor

Salmo conferma quindi di essere prepotentemente tornato al centro dell'attenzione mediatica del pubblico hip hop. Da un paio di giorni infatti gli appassionati del genere gli stanno dedicando numerose attenzioni, in parte per questi giudizi sulla trap, ma anche e soprattutto in seguito ad alcune recenti dichiarazioni diffuse dal rapper, relative al suo mancato ingaggio a X Factor.

Un accordo che, stando a quanto dichiarato da Salmo – e contrariamente a quanto insinuato da molti detrattori del rapper online – sarebbe saltato solo e unicamente per la volontà dell'artista, che avrebbe rinunciato a un ingaggio a dir poco significativo, e quindi non per un cessato interesse della produzione del noto talent show musicale di Sky Uno, come teorizzato sul web.

Il rapporto con il rock

"Quando creo la mia musica sono sicuramente influenzato dal rock – ha dichiarato il rapper, interpellato relativamente a quello che potrebbe essere considerato il suo secondo genere di riferimento in ambito musicale – perché oltre ad averlo ascoltato l'ho suonato in tanti modi diversi [Salmo si riferisce alle sue esperienze passate come frontman di diversi gruppi rock e crossover in Sardegna, ndr] dal punk al crossover, passando per il metal.

Credo di avere un buon bagaglio rock. [...] Da ragazzino ne ascoltavo parecchio, ora no, perché non ci sono più gruppi rock di un tempo [...] ora i giovani fanno tutti la trap".