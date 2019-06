Si chiama Book-Cycle - La Casa dei Libri Senza Prezzo ed è una nuova libreria che ha aperto a Roma. Potrebbe sembrare una libreria come tante ma ha la particolarità che il suo stesso nome svela: i libri non hanno un prezzo! Infatti chi vorrà usufruire del servizio offerto dalla libreria avrà la possibilità di prendersi libri lasciando una donazione a piacere. Ma non solo: l'opera di diffusione culturale intrapresa ha infatti altre peculiarità davvero lodevoli.

Dove si trova e come funziona

Questa nuova libreria la si può trovare nella zona di Torpignattara, precisamente in via Ciro da Urbino, 17. La sua nascita è dovuta a Book-Cycle, il Riciclo del Libro, ossia un’associazione di volontariato che si è proposta il compito di diffondere il più possibile la cultura e promuoverla attraverso quel mondo unico e meraviglioso che sono i libri. Un aiuto in più per la messa in pratica dell’iniziativa è stato dato dall’associazione Limone nel Verde Onlus’ e dall’8 per mille della Chiesa Valdese.

La Casa dei libri senza prezzo, una libreria speciale a Roma.

Un’altra libreria simile a quella di Torpignattara è ‘Book-Cycle’ che si trova in via dei Marsi, 77, nel quartiere universitario di San Lorenzo, e funziona allo stesso modo.

Ma come funziona esattamente? I numerosi volumi esposti non hanno un prezzo, il costo è deciso dal cliente stesso che, giunto in questo paradiso di carta, può scegliere fino a tre libri e lasciare qualunque donazione voglia. In questo modo chiunque, a seconda delle proprie disponibilità economiche, può portarsi a casa il libro che ha catturato il suo cuore, lasciare una piccola donazione, accostarsi ancora di più alla lettura e diffondere cultura e il nome di questo nuovo piccolo paradiso.

Cosa succede ai libri che non trovano un proprietario?

Può capitare che un libro non venga più volte scelto e rimanga "senza famiglia", ma una soluzione è stata pensata anche per questo. I libri che avanzano vengono spediti in carceri, ospedali, centri che accolgono persone svantaggiate, persone che hanno in comune l'inguaribile e bellissima passione per la lettura: una nuova viene data a loro e la scoperta di magici mondi viene data ai proprietari.

Nessun libro viene abbandonato. Ci pensano i tanti volontari che collaborano [VIDEO] a questa splendida iniziativa, controllando i nuovi arrivi, suddividendoli, collocandoli, spedendoli, facendo ordine nel fornito magazzino.

Un modo nuovo per riciclare e continuare a far vivere i libri, diffondendoli e facendoli conoscere a nuovi possibili proprietari. Un modo per non dare un prezzo ai libri e lasciare che sia il visitatore a fare l’offerta, permettendo a chiunque di scegliere e portare a casa un nuovo compagno di carta.

Un modo per diffondere la cultura e l’amore per la lettura.

‘La Casa dei Libri Senza Prezzo’ e i suoi libri attendono i lettori dal 3 all’8 giugno, dal lunedì al venerdì (16:00-20:00) e il sabato (10:00-13:00). Lettori, accorrete!