L'estate 2019 è alle porte e anche quest'anno sarà accompagnata dalle hit più fresche che faranno da colonna sonora alle vacanze di molti. Per l'occasione, Spotify ha creato una playlist con tutti i successi che la faranno da padrone durante la bella stagione.

La playlist di Spotify

La famosa app ha analizzato i dati streaming, studiando diversi fattori come la performance delle canzoni nelle classifiche e nelle playlist chiave e incrociandoli con il loro andamento nel tempo. Da questo studio della piattaforma sono emersi i successi che domineranno l'estate 2019.

Le canzoni

C'è Ostia lido di J-Ax, ormai immancabile rapper nei tormentoni estivi, Mambo Salentino che vede duettare Alessandra Amoroso, ex di Amici di Maria De Filippi, con Boomdabash, gruppo salentino reduce dal grande successo di Sanremo scorso. C'è ancora Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Omi e le sempre presenti latinoamericane: Calma di Pedro Capò e Libertad di Alvaro Soler.

Alcuni brani, come Veleno 7 di Gemtaiz hanno già ottenuto ottimi risultati: lo scorso 7 giugno è stato il pezzo record di stream giornalieri in Italia e su Spotify.

Altri pezzi sono in marcia per il successo estivo 2019, come I don't care di Ed Sheeran e Justin Bieber o Bad guy di Billie Elish che potranno arrivare alla vetta dei tormentoni estivi. Piece of your heart sta scalando rapidamente le classifiche posizionandosi al ventunesimo posto della Top 50 di Spotify. Il singolo è prodotto dagli italiani Meduza in collaborazione con Goodboys ed ha raggiunto la posizione più alta guadagnata da un'artista italiano.

Nella famosa playlist si trovano ancora Benji e Fede con Dove e quando, Playa di Baby K e The giornalisti con Maradona y Pelé. E ancora Coez con Domenica, Vivere tutte le vite di Elisa con Carl Brave, Si se da di Mike Towers e Farruko.

Non manca la trap, il genere che ormai ha conquistato tutti i giovanissimi, con Calypso in cui si sentono insieme Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra.

La musica estiva

I successi dell'estate segnano un periodo felice per i ricordi di ognuno, fanno da sfondo a viaggi, vacanze, piccole e grandi storie d'amore, amicizie destinate a piacevoli avventure e restano a lungo nel cuore di tutti.

Con la loro freschezza e leggerezza entrano in punta di piedi nella vita dei vacanzieri e diventano dei veri e propri tormentoni difficili da rimuovere. Il 2019 ne offre per tutti i gusti: vede alternarsi la trap al pop più tradizionale, il rap al latino americano, il reagge al reaggeton perché tutti abbiano la loro canzone per l'estate.

Ci sarà un gelato musicale per tutti i gusti, per soddisfare tutti i palati e per condire con il sapore giusto ogni tipo di vacanza.