La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ricavare alvei di un ameno "villeggiare" nella propria città che per un giorno mette un abito vacanziero totalmente inedito.

Pubblicità

Pubblicità

Per l'intera giornata, dalle 7 alle 20, muniti di ombrellone si potrà raggiungere il Censer che dispone di un lato "verde", lungo la pista ciclabile, adibito a solarium con giochi, musica, attività fisica all'aperto.

Il cortile interno sarà, invece, dedicato al racconto e allo scambio di esperienze mentre la sala prove della "Fabbrica dello Zucchero" ospiterà laboratori teatrali e musicali. La manifestazione non è, però, un surrogato della gita fuori porta domenicale.

File:Centro Servizi Rovigo Fiere (ex zuccherificio).jpg ... - wikimedia.org

Il contrassegno del suo "valore aggiunto" sta nell'apertura all'incontro, nella declinazione di un modello di convivenza urbana che è creativo, solidale, diretto verso il confronto e aggregativo.

L'ospite a sorpresa

Tutti possono partecipare portando il pic nic per sé stessi, ma anche per un ospite che potrebbe apparire a sorpresa secondo lo spirito di condivisione della festa. Oltre a stuoie e coperte per stare seduti, si potrà portare qualsiasi altra cosa che agevoli l'autoespressione all'aria aperta: strumenti musicali, giochi, attrezzi sportivi oppure libri per accendere la dimensione dell' "ozio" letterario, per chi ne fosse appassionato.

Pubblicità

Due stabilimenti balneari di Rosolina (RO) hanno permesso l'allestimento con gli sdraio. Numerose sono le associazioni che hanno dato vita al progetto: "Ametiste", "Associazione naturalistica Sagittaria", "Fiab", "Amici di Elena", "Emercency" Rovigo, "Caritas" di Adria - Rovigo, Cooperativa Sociale "Raggio Verde", "Porto Alegre", "Peter Pan" Onlus, "Fai Giovani", "Pedalalenta", "La Fiondina", "Sapori di Capolavia". L'intreccio fra organizzatori e cittadinanza si stringe per l'arricchimento valoriale del programma della giornata.

La start up culturale Fabbrica dello Zucchero è sorta con il contributo della Regione Veneto e con il sostegno di Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, Censer Spa, Rovigo Fiere, Ente Rovigo Festival, Associazione Balletto Città di Rovigo. La Festa d'inizio estate accresce anche nel tempo libero il valore della cittadinanza attiva che s'immerge in una dimensione fatta di convivialità, musica, teatro, danza, in un circuito continuo e alternato di spettatori e protagonisti.