Bruttissima notizia nel mondo della musica metal: il cantante e chitarrista statunitense Dave Mustaine, autore e frontman dei Megadeth, ha annunciato, tramite i social network di avere un cancro alla gola. Ha aggiunto inoltre che, per questo motivo, il gruppo ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti dal vivo in programma nell'anno in corso.

L'annuncio schock

Brutta tegola in casa Megadeth: il frontman della band Dave Mustaine ha annunciato di avere un tumore alla gola che lo costringerà a stare lontano dai palchi per tutto quest'anno con conseguente cancellazione delle date in programma.

Pubblicità

Pubblicità

Mustaine ha comunque cercato di rassicurare tutti i suoi fan, aggiungendo di aver già cominciato a seguire la terapia, e dichiara che si stratta di un trattamento che porta alla cura completa nel 90% dei casi.

Il messaggio, firmato dallo stesso Mustaine, è stato pubblicato sulla pagina Facebook dei Megadeth: il musicista comunque, nonostante le condizioni di salute e il tour cancellato, ha intenzione di non fermarsi e scrive che vuole continuare a lavorare al nuovo album in studio della band, il sedicesimo in totale, che sarà il successore di Dystopia, pubblicato nel 2016.

Nel suo messaggio inoltre il musicista conferma che l'edizione 2019 della Megacruise, la crociera dedicata alla band statunitense, avrà comunque luogo.

Mustaine ringrazia tutti, dalla famiglia alla band, dai medici allo staff del gruppo, e dice che la sua band tornerà in studio appena possibile.

Il messaggio di Dave Mustaine

Il messaggio del chitarrista e cantante dei Megadeth, nella giornata di ieri, ha fatto preoccupare non poco tutti i fan:

“Mi hanno diagnosticato un cancro alla gola.

Pubblicità

È chiaramente una cosa che devo rispettare e che devo affrontare in modo diretto, ma altri ostacoli ho affrontato in passato. Sono in stretto contatto con i miei dottori, e abbiamo selezionato un programma di trattamento che a loro avviso ha il 90% di possibilità di successo. Il trattamento è già cominciato.

Purtroppo questo significa che elimineremo la maggior parte degli spettacoli di quest’anno. L’edizione 2019 della Megacruise ci sarà, e il gruppo vi prenderà parte in qualche modo.

Tutte le informazioni saranno aggiornate sul sito megadeth.com quando diventeranno ufficiali. I Megadeth saranno di nuovo on the road appena possibile.

Nel frattempo, Kiko, David, Dirk ed io ci troviamo in studio di registrazione, per lavorare al successore di Dystopia, e non vedo l’ora di farlo ascoltare a tutti quanti. Sono riconoscente al mio intero team, alla famiglia, ai medici, ai membri della band, ai trainer e agli altri. Sarete informati.

Pubblicità

A presto, Dave Mustaine"