Sono stati annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Radio Italia – Live, che quest’anno sbarca a Malta. Dopo le date in Piazza del Duomo a Milano e al Foro Italico a Palermo, il concerto arriva per la prima volta anche sull’isola, l’appuntamento è per il 4 ottobre nella suggestiva Fosos Floriana. Il cast che darà vita allo show è formato da: Alessandra Amoroso, che ha appena chiuso il suo tour e incontrato i fan durante il mega-raduno organizzato a Cinecittà World, Francesco Gabbani, Elisa, che attualmente è impegnata con i suoi concerti in giro per l’Europa.

E ancora Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Mahmood, J-Ax, con la sua Ostia Lido si è confermato uno dei protagonisti anche di questa estate, poi Guè Pequeno, Umberto Tozzi, Raf e Max Pezzali. Saliranno sul palco anche artisti "padroni di casa", tra questi Ira Losco, e altri rappresentanti di un genere musicale che fonde la tradizione mediterranea ed il pop europeo. Ad accompagnare le esibizioni dei cantanti durante l’evento ci sarà il Maestro Bruno Santori e la Mediterranean Orchestra, presenti anche nelle date di Milano e Palermo.

Radio Italia è ospite del Mediterranean Stars Festival

Il concerto di Radio Italia è stato scelto dal Mediterranean Stars Festival. Questo è un evento nato con la volontà di incrementare il turismo maltese e di riunire tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Questo obiettivo sarà portato avanti usufruendo della musica come strumento per unire le persone e promuovere la pace. Mario Violanti, direttore di Radio Italia, ha detto in proposito: “Siamo molto contenti di essere stati scelti e di portare la nostra musica anche a Malta”.

L’isola sarà proprio il luogo di molti eventi ed attività che renderanno questa estate indimenticabile per i maltesi. Infatti nel week-end in cui si terrà Radio Italia – Live, ci sarà anche la Notte Bianca nella capitale Valletta. Il Festival di Mediterranean Stars è prodotto in collaborazione con Malta Tourism Authority e il Ministro del Turismo di Malta. Proprio quest'ultimo, Konrad Mizzi, ritiene questo evento una grande opportunità per consolidare il turismo maltese che proviene dall'Italia e per rafforzare quello dei Paesi più legati all'isola.

Lo show sarà trasmesso in diretta e in streaming

Per chi non potrà essere presente, il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, su Real Time e sul Nove. In streaming sarà trasmesso sul sito ufficiale della radio. Saranno attivi inoltre i profili social sugli account Facebook, Instagram e Twitter di Radio Italia, per seguirlo in tempo reale anche sul proprio smartphone e commentando, volendo, con l’hashtag ufficiale “rilive”.

Anche questa terza e ultima tappa di Radio Italia – Live sarà gratuita ma per questa occasione sarà opportuno, per ragioni di sicurezza, accreditarsi tramite il sito di Ticket Arena.