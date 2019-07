La prima corsa del Palio di Siena 2019, dedicato alla sacra figura della Madonna di Provenzano, sarà corso all'ora di cena di martedì 2 luglio.

Quale risultato dell'estrazione, svolta alla fine di maggio, le contrade senesi che gareggeranno in Piazza del Campo saranno dieci. Nei dettagli, i rioni cittadini che si presenteranno sotto la maestosa mole della Torre del Mangia saranno: Aquila, Chiocciola, Drago, Giraffa, Onda, Selva, Torre, Bruco, Civetta e Pantera.

A partire dalle ore 18:50 circa la manifestazione entrerà nel vivo e potrà essere seguita anche in tv su Rai 2, in streaming live su Raiplay e sul sito tematico.

Il Palio della Madonna di Provenzano 2019 in diretta e streaming Rai

Per guardare comodamente dalla poltrona di casa il Palio di Siena del 2 luglio 2019 ci sono numerose opportunità.

Come sempre, grazie anche alla consolidata sinergia tra la Rai Radio Televisione Italiana e il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, a partire dalle ore 18:50 la manifestazione verrà trasmessa in televisione su Raidue e in streaming online sul sito e sull'applicazione Raiplay.

Oltre che sulla seconda rete e sui canali Web di riferimento della televisione pubblica, comunque, il Palio della Madonna di Provenzano potrà anche essere guardato in streaming sul dominio ilpalio.org.

Il collegamento televisivo assicurato dalla Rai sarà anche caratterizzato da racconti, aneddoti, curiosità e da varie informazioni sull'antichissima storia di questa famosa manifestazione equestre della Toscana.

Il momento esatto della partenza della gara in Piazza del Campo non può essere definito esattamente; lo start, infatti, dipende dall'accesso della contrada di rincorsa.

Una volta soddisfatta questa "conditio sine qua non" il mossiere designato può abbassare la corda e la carriera può finalmente iniziare.

Per questa aleatorietà connessa all'avvio non sono affatto rari i casi in cui nel corso degli anni varie corse sono iniziate quando la luminosità diurna iniziava a scarseggiare. Nel caso in cui la luminosità naturale venga completamente a mancare la gara viene rimandata al giorno successivo. Un'altra causa di rinvio può essere rappresentata dalla pioggia, dalle intemperie o, in generale, da condizioni meteo avverse a un regolare svolgimento della gara.

L'agenda completa di martedì 2 luglio

I pochi minuti in cui si svolge il Palio di Siena rappresentano di fatto l'atto conclusivo di una giornata piena zeppa di celebrazioni e di appuntamenti. Il giorno della corsa inizia all'orario di colazione con la celebrazione della "Messa del Fantino" condotta dall'Arcivescovo.

Alle ore 09:00 è la volta della prova generale dopodiché le delegazioni delle contrade partecipanti a questa edizione della carriera si recano presso gli uffici comunali per ultimare le ultime questioni burocratiche correlate all'evento.

Dopo pranzo vengono benedetti sia il cavallo che il fantino mentre verso la metà del pomeriggio l'evento inizia a "profumare di Piazza del Campo" con la partenza del corteo storico dai pressi di Palazzo del Governo.

Questi gli altri momenti salienti che precedono l'inizio della carriera:

17:00 Arrivo del del folcloristico corteggio in piazza

18:00 Chiusura dell'ultimo accesso alla conchiglia di Piazza del Campo

19:00 il drappo viene issato in linea d'aria con il Palco dei Giudici

Dopo l'innalzamento del drappellone che sarà assegnato ai vincitori, la gara del Palio di Provenzano di martedì 2 luglio 2019 potrà finalmente iniziare con viva eccitazione dei senesi e con il pieno coinvolgimento emotivo del pubblico da casa.