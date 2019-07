Si avvicina il 5 luglio, giorno previsto per la pubblicazione dell'attesissimo quarto capitolo del Machete Mixtape, il disco collettivo del Machete Crew, che vedrà alternarsi al microfono le voci di tutti gli artisti legati alla celebre realtà hip hop nata in Sardegna ma trasferitasi poi a Milano e diventata nel corso degli anni un modello di originalità, oltre che un punto di riferimento imprescindibile nella scena Rap made in Italy.

A dieci anni dalla nascita del collettivo, Salmo ha deciso oggi di celebrare la longevità del crew con una lunga comunicazione, diffusa tramite i suoi ormai popolarissimi canali social.

Salmo ricorda gli inizi della Machete: 'Ci chiamavano terroni, pecore'

E' un messaggio a dir poco sentito quello dell'uomo simbolo del collettivo, che ha raccontato le difficoltà degli inizi, come le discriminazioni territoriali e le problematiche relative a far accettare un suono come quello del Machete Crew, sicuramente fuori dagli standard rispetto ai canoni hip hop ancora in voga in Italia dieci anni fa.

"Sono trascorsi ben dieci anni da quando è la nata la Machete.

Nel 2010 rappavamo su basi elettroniche, lo facevamo in maniera a dir poco istintiva – ha esordito il rapper olbiese classe 1984 – non avevamo il supporto dei vecchi artisti della scena rap, però eravamo sicuramente unici ed originali, ci distinguevamo da tutti gli altri! Nei bar e nei locali la gente ci chiamava terroni, sardignoli, pecore e zulù. Una volta sono riusciti addirittura a chiedermi se internet arrivasse anche in Sardegna. Ma a noi non interessava niente delle voci che circolavano, noi volevamo fare la storia, ed è ciò che abbiamo fatto".

'Abbiamo fatto la storia'

Salmo ha poi proseguito il suo discorso continuando a mantenere una dimensione celebrativa, facendo riferimento ai clamorosi traguardi raggiunti e alle numerose difficoltà superate:

"I Mixtape della Machete con il passare degli anni sono diventati una consacrazione per i nuovi rapper. Da qui abbiamo visto passare tutto e tutti: mode, opportunisti, figli di papà e infami. E' vero che negli ultimi tempi ci eravamo un po' distaccati dalla nostra famiglia (il Machete Crew, ndr) ma è bastato ritrovarsi e metterci a fare rap insieme per rivivere di nuovo tutta quella magia che ci ha fatto arrivare fin dove siamo ora.

Sono passati ben dieci anni ma siamo ancora qui, sta per uscire il quarto Machete Mixtape e non vediamo l'ora di fracassarvi il cranio".

Su Instagram il post di Salmo sta suscitando enorme entusiasmo, facendo registrare un numero di interazioni fuori dal comune, almeno per gli standard italiani, con oltre 100.000 consensi totalizzati nei primi 35 minuti dalla pubblicazione.