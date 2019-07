In questi giorni il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin è in Italia, più specificatamente a Roma. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito del Tgcom 24, la capitale è stata blindata e Putin dovrà incontrare il Papa in Vaticano, Mattarella al Quirinale e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Inoltre, lo stesso presidente della Russia avrà un incontro anche con i vicepresidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini e, più precisamente, tale incontro si terrà a Palazzo Madama. L'ultima volta che il leader russo visitò l'Italia fu nel 2015.

L'oppositore di Putin: 'Ha reso la Russia una dittatura'

La visita diplomatica di Putin in Italia non è stata apprezzata da alcuni rappresentanti dell'opposizione allo 'Zar'. Tra di essi bisogna segnalare il politico Vladimir Vladimirovich Kara-Murza, vicepresidente dell'organizzazione umanitaria non governativa fondata da Mikhail Khodorkovsky e attualmente chairman della fondazione dedicata a Boris Nemtsov. Entrando nei dettagli, lo stesso Kara-Murza ha dichiarato alla 'Stampa' che Putin avrebbe trasformato la Russia in una 'dittatura spietata'.

Inoltre, l'oppositore di Putin ha anche criticato l'ammirazione e il sostegno di Matteo Salvini nei confronti delle politiche portate avanti dall'attuale governo russo.

Il giudizio del presidente russo su Salvini e il meeting 'segreto' con Berlusconi

Come già ricordato, durante la sua visita in Italia Putin incontrerà anche il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sullo stesso segretario della Lega Nord, il presidente della Russia ha dichiarato di condividerne i punti di vista, specialmente sul tema delle sanzioni economiche imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti.

Difatti, è noto che il politico leghista sia favorevole all'abolizione delle sanzioni contro la Russia e veda in Putin un grande leader politico internazionale. Inoltre, Putin ha ribadito che Salvini e la Lega Nord sono decisamente favorevoli alla cooperazione tra il governo italiano e la Russia.

Oltre a ciò, bisogna segnalare che il presidente russo dovrebbe partecipare anche ad un incontro con il leader di Forza Italia e fondatore di 'Mediaset' Silvio Berlusconi.

Tale incontro sarà di natura privata e, a tal proposito, il leader russo ha ricordato che lo stesso Berlusconi è un suo amico da innumerevoli anni. Su ciò, Putin ha anche elogiato il politico di centrodestra, affermando che sarebbe 'un vero leader' e una personalità Politica 'di statura globale'. Per concludere, il leader della Federazione Russa ha detto anche che Berlusconi è un leader che si impegna per difendere gli interessi italiani nel contesto politico internazionale.